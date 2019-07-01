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Akel Müzakere İstiyor

Lefkoşa, 1 Temmuz 19 : AKEL, Maraş’la ilgili yeni tartışmalarla ilgili rahatsızlığını dile getirerek, müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini belirtti.

Akel Müzakere İstiyor

Lefkoşa, 1 Temmuz 19 : AKEL, Maraş’la ilgili yeni tartışmalarla ilgili rahatsızlığını dile getirerek, müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini belirtti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:07
Akel Müzakere İstiyor

Lefkoşa, 1 Temmuz 19 : AKEL, Maraş’la ilgili yeni tartışmalarla ilgili rahatsızlığını dile getirerek, müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini belirtti.
Politis gazetesine göre, AKEL yaptığı açıklamada “Türkiye’nin Crans Montana’da gerçekleştirilen müzakerelerin başarısızlığa uğramasının ardından, BM Genel Sekreteri tarafından aklanmasından istifade ettiğini” ileri sürdü.

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 “Türk tarafının bir kısmı tarafından Maraş’la ilgili söylenenlerin, konuyla ilgili BM karar ve anlaşmalarını ihlal etmekte olduğunu” da öne süren AKEL, Rum hükümetini, Türkiye’nin Maraş’la ilgili yönlendirmelerini ele almak için gerekli önlemleri almaya, aynı zamanda BM Genel Sekreterinin de belirlediği gibi, müzakerelerin yeniden başlaması gidişatına yönelik kararlı bir şekilde hareket etmeye de çağırdı.
(İY/FEZ)                             
 

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