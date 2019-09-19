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Akel İle Hristodulidis Arasında Maraş Konusunda Şiddetli Çatışma

Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): AKEL ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis arasında Kıbrıs sorunundaki icraatlar konusunda yeniden şiddetli bir çatışma çıktığı haber verildi.

Akel İle Hristodulidis Arasında Maraş Konusunda Şiddetli Çatışma

Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): AKEL ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis arasında Kıbrıs sorunundaki icraatlar konusunda yeniden şiddetli bir çatışma çıktığı haber verildi.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:01
Akel İle Hristodulidis Arasında Maraş Konusunda Şiddetli Çatışma

Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): AKEL ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis arasında Kıbrıs sorunundaki icraatlar konusunda yeniden şiddetli bir çatışma çıktığı haber verildi.
Fileleftheros dış politika konularından ve Rum Yönetiminin Kıbrıs sorunundaki icraatlarından sorumlu tuttuğu Hristodulidis’i birçok kez eleştiren AKEL’in bu seferki eleştiri sebebinin kapalı Maraş konusu ve kentin iskâna açılacağı açıklamaları nedeniyle beklenmekte olan “kritik gelişmeler” olduğunu kaydetti.
Habere göre AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis “Maraş’ta gerçekte ne olduğu ve ne yapıldığı konusunda çifte dillilik olduğu” gerekçesiyle, Rum Yönetimi’ni “doğru hazırlık yapmamakla” suçladı. Astra 92,8 isimli radyonun sabah programının konuğu olan Nikos Hristodulidis, Lukaidis’in bu ifadesine çok sert tepki gösterdi.
Rum Yönetimi’nin Maraş’taki Türk faaliyetlerini hiçbir zaman küçümsemediğini, Lukaidis’in sözlerine de üzüldüğünü kaydeden Hristodulidis “Türk uzlaşmazlığıyla başa çıkmamız gereken bir anda milli meselelerin partisel puan kazanmak için kullanılması çok üzücü” dedi.

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Aynı programa katılan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu  “Dışişleri Bakanı’nın, hükümetin Kıbrıs sorununda küçük partizan kazanımlar hedeflediğini söylemesi biraz ayıp” ifadesini kullandı ve “Bazıları, Kıbrıs sorununu sorumluluk duygusu içerisinde yönetmesi gerektiğini anlamazsa taksime sürükleneceğiz” vurgusunu yaptı. 
Hristodulidis’e, AKEL  Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu da cevap verdi. AKEL’in Kıbrıs sorunundaki kaygılarının samimiyetinin dolaylı yoldan sorgulandığı görüşünü ortaya koyan Stefanu, “Birileri Anastasiadis’in bakanına, iki devlet ile flört edenlerin Türkiye’nin işini kolaylaştırdığını söyleyebilir” dedi, şunları ekledi:
“Başkan’ın Kıbrıs sorunundaki çelişkilerine ve gerilemelerine ve de Türkiye’nin Kıbrıs sorununda, BM Genel Sekreteri’nin raporlarında dahi aklanmış göründüğüne dikkat çekilebilir. Sayın Hristodulidis AKEL’e küçük partizan saldırıda bulunacağına  hükümetin Maraş konusundaki çifte dilliliği ile meşgul olsun çünkü Maraş’ın iskana açılması, hükümetin başta söylediği gibi maytap değil, gerçek bir tehdittir.” 
(ŞA/HÖ)
 

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