Akel: “hükümet Çözüm Talebine Odaklanmalı”

Lefkoşa, 30 Ağustos 20 : AKEL Polit Büro üyesi Aristos Damianu, AKEL’in Rum hükümetini uzun zamandır imaj oyunlarını bırakıp, esaslı politikalar uygulayarak Kıbrıs sorununa odaklanması gerektiği konusunda uyardığını söyledi.

Haravgi gazetesine göre, Gymnich toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Damianu, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bir kez daha gerçekleri göremediğini ve AB içerisindeki büyük çıkarların Türkiye aleyhinde esaslı tedbirler alınmasının önüne geçtiğini kaydettiğini yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi de, Yunan-Türk diyalogunun geç olmadan başlaması gerektiğine dikkat çeken bir haber yaptı.

Haberde, ana sorunun Doğu Akdeniz bölgesi için ve Türkiye ile anlaşma imzalanması olduğu ifade edilirken; Türk-Yunan ilişkileri ile Kıbrıs sorunu konusunda siyasi cesaretsizlik gösterildiği belirtildi.



Gazete, en iyi çözümün, Doğu Akdeniz’deki müdahil ülkelerle, Kıbrıs sorununun çözümünü de işin içine katarak bir konferans düzenlenmesine ve gereksiz gerginliklerden kaçınılmasına öncülük etmek olacağına işaret etti.Gazete ayrıca, İtalya, Mısır ve Libya ile karşılıklı tavizler verilerek anlaşma imzalanmış olsaydı, Türkiye ile Libya arasında anlama imzalanmayacağını yazdı.(GE/FEZ)