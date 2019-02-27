Akel Güney’deki Lahey Mütalaası “bayramını” Bozdu…

“KIBRIS’TAKİ İNGİLİZ ÜSLERİNİN KALDIRILMASI İÇİN TÜRKİYE’NİN DE İMZASINA İHTİYAÇ VAR”



Lefkoşa, 27 Şubat 19 (.): Politis, Uluslararası Lahey Mahkemesi’nin, İngiltere’nin Chagos Takımadaları’ndaki (Maurikius) yönetimini derhal bırakması gerektiğine hükmettiği mütalaasını, Rum Başsavcı Kostas Kliridis ve hukukçu Polis Poliviu’nun Rum yönetimi tarafından Kıbrıs’taki İngiliz üslerine karşı kullanılabilecek hukuki ve siyasi silah olarak nitelendirilmesiyle “yurtsever” cenahın girdiği “parti havasını” AKEL’in bozduğunu bildirdi.

Haberi birinci sayfasından “Sesi Kliridis Verdi… Lefkoşa’da Maurikius Bayramı… Üslerin Kaldırılması İçin Türkiye’nin de İmzası Gerektiğini Hepsi Unuttu” başlığıyla aktaran gazete, Kostas Kliridis’in, Rum yönetiminin üsler için artık BM’ye başvurmasına gerek kalmadığı, Lahey mütalaasının yeterli olduğunu bile söylediğine dikkat çekti.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis “mütalaanın da, ne zaman ve nasıl gündeme getirileceğinin de incelenmesi gerektiğini”, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de, “Hukuk Dairesi’nden detaylı analiz almadan önce görüş belirtmeyeceklerini” açıkladı.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise mütalaayı Kıbrıs’taki üsler açısından “çok önemli” bulmakla birlikte iki örnek arasındaki farklara dikkat çekti. Chagos takımadalarının Maurikius’tan bağımsızlığından önce ayrıldığını, bu nedenle dekolonizasyonun meşru gerçekleşmediğini kaydeden Kiprianu özetle şunları söyledi:

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının da topraklarımızdan bir bölümünün Büyük Britanya tarafından alınmasıyla tamamlandığı ve mütalaanın önemi kesindir ancak farklar göz ardı edilmeden. En önemlisi, Kuruluş Anlaşmaları’nın altına imza atanın Kıbrıs Cumhuriyeti olduğudur. Bu önemli fark Maurikius örneğinin Kıbrıs’ta uygulanmasını zorlaştırır, keza İngiliz üslerinin kaldırılması için Kuruluş Antlaşması’nda imzası bulunan Türkiye’nin de imzasına ihtiyaç vardır.”

(ŞA/ÖK)