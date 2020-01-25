Akel Genel Sekreteri Kiprianu, Kızılyürek’in Kitabının Tanıtımında Konuştu

Lefkoşa, 25 Ocak 20 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Avrupa Parlamentosu üyesi ve akademisyen Niyazi Kızılyürek’in “Bir Hınç ve Nefret Tarihi” isimli kitabının tanıtımına katılarak, konuşma yaptı.
Haravgi gazetesine göre, Kiprianu yaptığı konuşmada, AKEL olarak kendilerinin, cinayetler, ihanetler, halkın aleyhine olan itiraf edilmemiş suçlar, kanunsuzluklar ve yaralar konusunda konuşma cesareti gösterdiklerini belirtti.
Kiprianu ayrıca Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumunun, federasyon çerçevesinde birlikte yaşamayı başardıkları zaman ancak hayatta kalmalarını tehdit eden her şeyi etkisiz hale getirebileceklerini de savundu.
(FK/FEZ)