Akel, Ekonomik Politika Forumu Düzenledi

AKEL, NEO-LİBERAL EKONOMİK MODEL MİADINI DOLDURDUĞU GEREKÇESİYLE YENİ BİR EKONOMİK MODEL ARIYOR

Lefkoşa, 15 Şubat 2020 (.): AKEL, ekonominin üretim olanaklarını güçlendirmek hedefiyle, önümüzdeki on yıllar için yeni ekonomik model arayışı çerçevesinde “Önümüzdeki On Yılın Ekonomisini Bina Ederken” konulu ekonomi forumu düzenledi.

Fileleftheros’a göre AKEL, 1’inci Ekonomik Politika Forumu”nda önceki on yıllarda uygulanan neo-liberal üretim modelinin miadını doldurduğu mesajını vermek istediği görüşünü aktardı.

Forumda konuşan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, mevduatların tıraşlanmasından, yatırım karşılığı pasaport uygulamasına kadar yapılan bütün ekonomik icraatlarının “plansız, basit itfaiye tedbirleri” olduğunu söyledi. Rum ekonomisinin yapısal sorunlarını halının altına süpürmekle de suçladığı Rum yönetiminin, “aslında çıkmaza sürüklenmekte olan neo-liberal üretim modelini, çıkmaz aşılmaz hale gelmeden önce değiştirmesi gerekirken, bu modelin sürdürülebilirliği konusunda teskin etmeye çalıştığı” görüşünü ortaya koydu.

Kiprianu, neo-liberal üretim modelinin değiştirilmesi bağlamında inisiyatif alarak paydaşlarla birlikte cevaplar aramak için bu Forum’u düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

AKEL Ekonomik Araştırmalar Bürosu Başkanı Haris Polikarpu, Güney Kıbrıs’ın, insan ve insanın ihtiyaçları odağında, alternatif bir modele ihtiyaç duyduğunu söyledi. Polikarpu, rüşvetle mücadele ederek, şeffaflığı ve adaleti güçlendirerek Güney Kıbrıs’ın, uluslararası mesleki ve danışmanlık hizmetleri merkezi olma rolünü güçlendirerek, hizmet sektörünü dinamik tutacak bir kalkınma modelinden söz etti.

Teknolojinin, Rum bankacılık sektörü için büyük bir meydan okuma olduğuna işaret edilen forumda; “Google gibi teknoloji devlerinin, tüketicinin alışkanlıkları hakkında çok bilgiye sahip olması ve tüketicinin güvenini kazanmış olması dolayısıyla, bankacılık sistemine girmelerinin çok kolay olduğuna” dikkat çekildi.



Alithia’ya göre, Rum “Ekonomi ve Rekabet Konseyi” Başkanı Takis Kliridis de, konseyin önerisi temelinde yeni bir kalkınma modelinin ileri götürülmesi gerektiğini, bu yöndeki çalışmanın başladığını ve 2021’in ikinci yarısında tamamlanmasının beklendiğini söyledi.Rum ekonomisi için kapsamlı bir uzun vadeli strateji üzerinde çalışılmakta olduğunu belirten Kliridis, “Ekonomi ve Rekabet Konseyi”nin önerisinin Rum yönetimi tarafından benimsendiğini, kalkınma reformlarının uygulanmasının finanse edilmesi için Avrupa Konseyi Yapısal Reformlara Destek Birimi’ne sunulan taleplerin de dahil edildiği projenin şu anda akademisyenler ve diğer uzmanların katıldığı bir konsorsiyuma verildiğini anlattı.Haravgi, AKEL’in dün başlayan 1’inci Ekonomi Politikası Forumu’nun bugün tamamlanacağına işaret ettiği haberini; “İnsan Merkezli Bir Ekonomi” başlığıyla manşete çekti.Fileleftheros, Eurostat verilerine dayanarak Ocak-Aralık 2019 döneminde toplam ihracatı 3,1 milyar Euro, toplam ithalatı da 8,2 milyar Euro olan Güney Kıbrıs’ın 5,1 milyar Euro ticari açık verdiğini yazdı.Alithia ise, Rum İstatistik Dairesi’nin ön değerlendirmesine (flash estimate) göre kredi kurumlarından ve sigortacılık faaliyetlerinden gördüğü baskı yüzünden Rum ekonomisinin kalkınma hızının 2019’un üçüncü çeyreğinde 2018’in aynı dönemine göre hafif bir düşüş kaydederek yüzde 3,5’ten 3,2’ye gerilediğini yazdı.(ŞA/SEL)