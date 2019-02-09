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Akel’den Rum Başkanlığı’na, "basına Ve Gazetecilere Müdahale" Suçlaması

Lefkoşa, 9 Şubat 19 (.): AKEL, Rum Yönetimi Başkanlığı’nı, kamuoyunu bilgilendirmeyi denetim altına almak için kabul edilemez uygulamalarda bulunmakla suçladı.

Akel’den Rum Başkanlığı’na, "basına Ve Gazetecilere Müdahale" Suçlaması

Lefkoşa, 9 Şubat 19 (.): AKEL, Rum Yönetimi Başkanlığı’nı, kamuoyunu bilgilendirmeyi denetim altına almak için kabul edilemez uygulamalarda bulunmakla suçladı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:35
Akel’den Rum Başkanlığı’na,

Lefkoşa, 9 Şubat 19 (.): AKEL, Rum Yönetimi Başkanlığı’nı, kamuoyunu bilgilendirmeyi denetim altına almak için kabul edilemez uygulamalarda bulunmakla suçladı.

Haravgi’nin haberine göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu imzasıyla yayınlanan açıklamada, “Toplumun Çağdaşlaştırılması İçin Düşüce Kuruluşu” isimli örgütün, bilgilendirmeyi denetim altına almak maksadıyla basına ve gazetecilere karşı keyfi ve etik dışı müdahalelerde bulunulduğuna dair  yazılı şikayetleri örnek gösterildi.

Açıklamada, yukarıda sıralanan suçlamalar yanında , kendilerine de Rum Başkanlığının görevi “bilgilendirmeyi ya olguları bastırarak, ya da sahte görüntü yaratmak maksadıyla seçilmiş haber aktarmak suretiyle denetlemek olan çok sayıda danışman aldığı” bilgisi ulaştığı belirtildi. İfade ve basın özgürlüğüne aykırı olan ve demokrasiyi zedeleyen bu uygulamaya derhal son verilmesi gerektiğine işaret edildi.

(ŞA/HÖ)

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