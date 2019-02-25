Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104857
ALTIN
227.182
DOLAR
5.3133
STERLİN
6.9431
EURO
6.0301
Akıncı ve Anastasiadis yarın görüşüyor
AKINCI VE ANASTASİADİS YARIN GÖRÜŞÜYOR
Cumhurbaşkanı Akıncı: “Doğu Akdeniz'de elimiz kolumuz bağlı bekleyecek değiliz“
“DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK MUTLAKA”
Bugün 7 saatlik elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Kaçak emlakçılık baş belası!
KAÇAK EMLAKÇILIK BAŞ BELASI!
banner282

Akel’den Anastasiadis’e Eleştiriler

 

Akel’den Anastasiadis’e Eleştiriler

 

25 Şubat 2019 Pazartesi 08:56
Akel’den Anastasiadis’e Eleştiriler

 

Lefkoşa, 25 Şubat 19 : Güney Kıbrıs’taki AKEL partisinin, dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e eleştiriler yönelttiği bir açıklamada bulunduğu haber verildi.

Haravgi’nin haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i Kıbrıs sorununda tehlikeli bir şekilde davranmakla suçlayan AKEL Polit Büro Üyesi Aristos Damianu, Anastasiadis’in başka çözümlerle flört etmesinin, müzakerelerin başlaması çabalarında çıkmaza sebep olması için, Türkiye açısından bir teşvik olarak faaliyet gösterdiği uyarısında bulundu.

Rum hükümeti sözcüsü Prodromos Prodromu’nun dün Rum basınında yer alan demecinde kullandığı bazı ifadeleri yorumlayan ve eleştiren Damianu, “Kıbrıs Rum kesimi olarak, federasyon çözümüne ilişkin çabanın başarısız olması halinde, gerek konfederasyon gerek iki devlet çözümünü tartışmaya istekli oldukları mesajını vermeleri durumunda, bunun yalnızca tehlikeli politikalardan değil, ülkenin yabancılara peşkeş çekilmesinden de ibaret olacağını” öne sürdü.

(İY/ÖK)                           

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prodromu: “başka Sondajlar Da Programlanıyor”
Prodromu: “başka Sondajlar Da Programlanıyor”
Fakirlik Rumları, Ab Vatandaşlarını Ve Yabancıları Vurdu
Fakirlik Rumları, Ab Vatandaşlarını Ve Yabancıları Vurdu
Anastasiadis AB-Arap Zirvesi’nde konuştu
Anastasiadis AB-Arap Zirvesi’nde konuştu
Kıbrıs Türk taşınmaz mal sahiplerine Rum avukatlar yol gösteriyor iddiası
Kıbrıs Türk taşınmaz mal sahiplerine Rum avukatlar yol gösteriyor iddiası
Rum Dışişleri Bakanlığı Akyar Konusunda Açıklama Yaptı
Rum Dışişleri Bakanlığı Akyar Konusunda Açıklama Yaptı
Prodromu: “6 Parametre Üzerinde Uzlaşı Şart”
Prodromu: “6 Parametre Üzerinde Uzlaşı Şart”
Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis İle Söyleşi...
Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis İle Söyleşi...
Özersay’ın Kathimerini’ye Demeci...
Özersay’ın Kathimerini’ye Demeci...
Kocias İle Söyleşi
Kocias İle Söyleşi
“Anastasiadis desantralizasyonu görüşmeye hazır olduğunu iletecek“ iddiası...
“Anastasiadis desantralizasyonu görüşmeye hazır olduğunu iletecek“ iddiası...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim