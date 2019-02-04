Akel Ap Üyesi Takis Hacıyeorgiu’nun Önerisi

“AİHM ÇALIŞMALARININ BİR KISMI ÇÖZÜMDEN SONRA KIBRIS’A TAŞINSIN”

Lefkoşa, 4 Şubat 19 : AKEL Avrupa Parlamentosu üyesi Takis Hacıyeorgiu, Kıbrıs sorununun çözümünün ardından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Kıbrıs’ın belirli organlarının merkezini teşkil etmesi önerisinde bulundu.

Haravgi gazetesine göre, Hacıyeorgiu, yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Lideri Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e birer mektup göndererek, Kıbrıs sorununun çözümünün ardından, Kıbrıs’ın, AİHM’in belirli organlarının merkezini teşkil etmesi konusunu incelemelerini ve ileriye götürmelerini talep ettiğinden söz etti.

Habere göre, Hacıyeorgiu, bu açıklamaları Güney Kıbrıs’taki Avrupa Parlamentosu Ofisi’nin medya çalışanlarına yönelik düzenlediği seminer çerçevesinde yaptı.

Hacıyeorgiu, Kıbrıs sorunun çözümünden sonra AİHM gibi bir kurumun çalışmalarının bir kısmının taşınması olasılığının adadaki güvenlik hissini daha da pekiştireceğine olan inancını dile getirdi.

Takis Hacıyeorgiu, bu düşüncesini, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, AB komiserleri ve AİHM yetkililerine de ilettiğini söyledi.

(FK/FEZ)