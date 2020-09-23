Akel Ve Partilerden Açıklama

Rum Yönetimi’nin son dönemdeki AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nde Türkiye’ye yaptırım uygulanmasında ısrar etmesinin, AKEL dışındaki diğer partiler tarafından alkışlandığı belirtildi.

Rum basını sadece AKEL’in bu görüşün aksine açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Alithia gazetesi, DİSİ, DİKO, EDEK, ELAM, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi, Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği’nin, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Belarus’a karşı yaptırım uygulanmasını, Türkiye’ye yaptırım uygulanmasıyla ilişkilendirmesi yönündeki düşüncesine destek verdiğini yazdı.

Gazete Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ülkesinin; Türkiye’ye yaptırım uygulanması halinde Belarus’a yönelik yaptırımlara onay vermeye hazır olduğu şeklinde açıklama yaptığını anımsattı.

Habere göre, AKEL, bu konuda aksi görüş ortaya koyarak, bir yandan çifte standart temelinde düşünen AB’yi eleştirirken, diğer yandan da yaptırımların uygulanması ısrarının Güney Kıbrıs’ı yalnız bıraktığı noktasında da hükümeti eleştirdi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın ortaya koyduğu görüşlere Avrupalı ortakların destek verdiğini görmediklerini belirtti.

Kıbrıs’a ilişkin artık ele alınan her şeyin sadece yaptırımlarla ilgili olmasının kendilerini endişelendirdiğini belirten Kiprianu, “Kıbrıs” için önemli ve öncelikli konunun Kıbrıs sorununun çözümü olması gerektiğini ifade etti.

Kiprianu, hedefin, Kıbrıs sorununa ilişkin özlü müzakerelerin yeniden başlamasının olması gerektiğini belirtti.

Kiprianu, açıklamasında, Dışişleri Bakanları Konseyi’nde dile getirdikleri görüşlere Yunanistan’ın bile destek vermemesi konusunda AKEL’in endişesini dile getirirken bunun; yaptığı icraatlar açısından hükümete yönelik “çalan bir çan” olduğunu ifade etti.

KUSİOS’YAN AKEL’E YANIT

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, bir açıklama yaparak, AKEL’e yanıt veridi. Kusios, Dışişleri Konseyi toplantısında, Güney Kıbrıs’ın hiçbir şekilde yalnız kalmadığını ifade etti.

Kusios, AKEL’in, Türkiye’nin Güney Kıbrıs aleyhine olan “yasa dışı” faaliyetleri ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı kritik Avrupa Konseyi zirvesi öncesinde, Türkiye’nin davranışına ilişkin tek bir olumsuz kelime söylemeyi tercih etmeksizin, nihilist ifadelerle bir kez daha saldırmayı seçtiğini söyledi.

Kusios, buna eş zamanlı olarak AKEL’in, önceliğin müzakerelerin yeniden başlaması olması gerektiğini söyledi. Kusios, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa ilişkin konferansı toplama niyetinde olduğu şeklindeki açıklamasın ardından, gerek Türkiye Dışişleri Bakanlığı, gerekse Türkiye Dışişleri Bakanı’nın yaptıkları açıklamalarla, Genel Sekreterin yeni çabasını sabote etmeye çalışırken, AKEL’in söyleyecek tek bir kelime bulamadığını da ifade etti.