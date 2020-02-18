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AKEL ve hükümet arasında Crans Montana tartışması

Crans Montana zirvesinde yaşananlar ve gazeteci Makarios Drusiotis’in yeni iddiaları, AKEL ve Rum hükümeti arasında yeni tartışmalara yol açtı.

AKEL ve hükümet arasında Crans Montana tartışması

Crans Montana zirvesinde yaşananlar ve gazeteci Makarios Drusiotis’in yeni iddiaları, AKEL ve Rum hükümeti arasında yeni tartışmalara yol açtı.

18 Şubat 2020 Salı 09:34
AKEL ve hükümet arasında Crans Montana tartışması
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Rum gazeteleri, Crans Montana zirvesinde yaşananlar ve bir zamanlar Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in danışmanlığını da yapmış olan gazeteci Makarios Drusiotis’in zirveye ilişkin iddialarının, AKEL ile Rum hükümeti arasında bir kez daha tartışma yaşanmasına sebep olduğunu yazdılar.
Alithia, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun dün konuya ilişkin açıklamasında Drusiostis’in iddialarının, hükümetin Crans Montana hakkında söyledikleriyle hiç bağdaşmadığını belirtirken, Drusiostis’in, yurt dışından veya muhalefetten biri değil, Anastasiadis’in eski danışmanlarından biri olduğuna dikkat çekti.
Stefanu açıklamasında, Drusiotis’in iddialarına geniş şekilde değinerek Rum hükümetinin bu iddialara yanıt vermesi gerektiğinin altını çizdi.
Gazete, Stefanu’nun açıklamasının ardından Rum Hükümet Sözcüsü Kirikos Kusios’un konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Makarios Drusiotis’in, Crans Montana zirvesinin gerçekleştirildiği dönemin önemli bir bölümünde müzakerelerde yer almadığını ve hatta Anastasiadis’in danışmanı da olmadığını söylediğini yazdı.

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Stefanu, AKEL’in her zamanki gibi, doğru olmayan iddialara dayanarak Anastasiadis’i suçladığını ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye’nin garantörlük ve müdahale haklarından asla vazgeçmeyeceği şeklindeki açıklamalarını görmezden geldiğini savundu.
Fileleftheros gazetesi ise, “Gitmeye Niyeti Yok” başlığı altında Türkiye’nin Crans Monata zirvesi sırasında garantiler ve Türkiye’nin adadaki askeri varlığının çözümden sonraki durumuna ilişkin sunduğu iddia edilen belgeye ayrıntılarıyla yer verdi.
Gazete, söz konusu belgenin, Türkiye’nin çözümden sonra dahi adadan gitmeye niyeti olmadığını ortaya koyduğunu iddia ederek, AKEL Basın Sözcüsü Stefanı ve Rum Sözcü Kusios’un konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.
    
 

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Son Güncelleme: 18.02.2020 12:44
Anahtar Kelimeler:
Crans Montana TartışmasıAkel Rum Hükümeti Tartışma
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