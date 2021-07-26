Akel ve Edek’ten Anastasiadis’in dünkü röportajına tepkiler

Haravgi gazetesinin haberine göre AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas, Anastasiadis’in müzakerelerin uzlaşılmış zeminden yeniden başlamasını taahhüt etmek, ya da siyasi eşitlik ve olumlu oy da dahil etkin katılımla ilgili uzlaşıya itiraz etmek arasında seçim yapması gerektiğini söyledi.

Habere göre Kukumas, hedef müzakerelerin uzlaşılmış zeminde yeniden başlaması ise, o zaman Rum tarafının söylediklerinde net, ikna edici ve tutarlı olması gerekeceğini; aksi takdirde “Erdoğan-Tatar ikilisinin” bahaneler öne sürerek iki devletli çözümü ileri götüreceklerini iddia etti.

Fileleftheros gazetesi ise EDEK’in tepkisine yer vererek, EDEK’ten yapılan açıklamada Türkiye’ye “Maraş’taki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle mali ve siyasi baskı oluşturacak önerilerin incelenmesi” çağrısı yapıldığını yazdı.





