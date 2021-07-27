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AKEL ve EDEK: "Anastasiadis'in anlattıkları Rum tarafının güvenilirliğini sarstı"

AKEL ile EDEK’in dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Pazar günü verdiği röportaja bir kez daha tepki gösterdiği bildirildi.

27 Temmuz 2021 Salı 10:45
AKEL ve EDEK: "Anastasiadis'in anlattıkları Rum tarafının güvenilirliğini sarstı"

Fileleftheros gazetesinin “AKEL’den Başkan Aleyhinde Kıbrıs Sorunuyla İlgili Kullandığı İfadeler Nedeniyle Ateş… Anastasiadis’in Fileleftheros’a Verdiği Röportaja Tepkiler Sürüyor-EDEK’ten Özel Fon Önerisi” başlığıyla aktardığı haberine göre AKEL, Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki icraatlarında hata bulunmadığında ısrarcı olduğunu ve röportajıyla ilgili akıllarda birtakım sorular oluştuğunu kaydetti.

Habere göre AKEL, Anastasiadis’in röportajında 2017 yılında yaşananlarla ilgili anlattığı şeylerin uluslararası toplum tarafından benimsenmediğini ve Rum tarafının güvenilirliğinin sarsıldığını belirtti.

Rum tarafının güvenilirliğinin uluslararası alanda sarsılmış olmasının, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis tarafından da Pazar günü verdiği röportajda kabul edildiğini kaydeden AKEL, bunun neden kaynaklandığını ve sorumlusunun kim olduğunu sorguladı.

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Habere göre AKEL, açıklamasında “Anastasiadis ile Hükümet 4 yıldır BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Türkiye’yi öven ve sorumluluğu her iki tarafa paylaştıran raporuyla ilgili tek kelime etmedi. Bunca yıldır neden itiraz etmedi de şimdi hatırladı? Ayrıca, BM Genel Sekreteri ile çatışmayı seçen Başkan, Kıbrıs sorunu için BM’ye başvurulmayacaksa, dünya üzerinde başka nereye başvurulabileceğini de yanıtlamalıdır” ifadelerini kullandı.

AKEL ayrıca, Anastasiadis’in toprak haritasıyla ilgili tüm gerçeği söylemediğini belirterek, Anastasiadis’in olumlu oy ve etkin katılımla ilgili uzlaşıyı geri çekmesi üzerine, Rum idaresi altında olması öngörülen Maraş’ın da dahil olduğu haritanın, Kıbrıs Türk tarafınca geri çekildiğini kaydetti.

Gazete, EDEK’in ise Anastasiadis’in, göçmenler için özel fon kurulmasına dair ifadesini eleştirerek, bu önerinin EDEK tarafından 1978 yılında sunulduğunu ve bu yılın Şubat ayında onaylanan yasaya dayanıp, kuzeyde malı bulunan Rum göçmenleri maddi açıdan destekleyecek bir fon olduğunu belirttiğini yazdı.

Habere göre EDEK, söz konusu önerinin mevcut aşamada Maraş kökenli Rumlara öncelik verilmesini öngördüğünü ifade etti.

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Son Güncelleme: 27.07.2021 11:15
Anahtar Kelimeler:
AnastasiadisEDEKAkel
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