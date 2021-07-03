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“AKEL toplum içindeki ilericilik rolünü kaybetti”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, 23’üncü AKEL Kurultayı’nın ilk günü olan dün Genel Sekreter olarak son kez kürsüye çıkarak partililere seslendi. 

03 Temmuz 2021 Cumartesi 12:45
“AKEL toplum içindeki ilericilik rolünü kaybetti”

Alithia ve diğer gazetelere göre pazar günü gerçekleştirilecek genel sekreter seçiminde aday olmayacağını genel seçim sonuçlarının ardından açıklayan Kiprianu “sorunları halı altına süpüremeyiz” diyerek, AKEL içerisinde yolsuzluk ve bölünme olduğundan söz etti, toplum içerisindeki ilericilik rolünü kaybettiğini söyledi. 
Habere göre partinin yeni genel sekreteri yarın öğle saatlerinde belli olacak.  Genel Sekreterliğine talip olması en muhtemel iki isim Yorgos Lukaidis ve Stefanos Stefanu. Kurultayın bugünkü bölümünde yeni genel sekreteri seçecek olan AKEL yeni Merkez Komitesi (politbüro) üyeleri seçilecek. 
Partinin genel seçimlerden aldığı sonucun hayal kırıcı olduğunu da kaydeden Kiprianu “bu son yılları olumsuz etkileyen dış unsurlar da vardı. Ancak özellikle öncelikle bizden kaynaklı meseleler üzerinde durmalıyız” dedi. 

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Fileleftheros “Telkinler ve Talimatlar… Andros Kiprianu: AKEL Toplum Arasındaki İlericilik Rolünü Kaybetti… ‘Sorunları Halının Altına Saklayamayız’” başlığıyla aktardığı haberinde Kiprianu’nun Kıbrıs’ta “taksim tehlikesi” uyarısını da tekrarladığını yazdı.
Haravgi manşetten verdiği habere “AKEL Layık Olduğumuz Kıbrıs İçin Yeniden Ayağa Kalkacak… Parti Genel Sekreterinden 23’üncü Kurultayda Gurur ve Kararlılık Mesajları” başlığını attı. 
 

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Son Güncelleme: 03.07.2021 13:07
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