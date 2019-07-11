Akel Polit Büro Üyesi Hristos Hristofidis’in İddiası

AKEL Polit Büro üyesi Hristos Hristofidis, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde üçüncü sondaja gideceğini ileri sürdü.

Politis gazetesi “3’üncü Sondaja Mı Gidiyorla r- AKEL’li Hristofidis’in Sahip Olduğu Bilgi Bu” başlıklı haberinde, AKEL Polit Büro üyesi Hristos Hristofidis’in, “Sigma” kanalına yapmış olduğu konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Hristofidis, elde ettiğini iddia ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Türkiye’nin bir sonraki sondajının -bu arada, Fatih ve Yavuz’un faaliyetlerinin sonlandırılması ve Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması için uzlaşma bulunmaması durumunda- 7’nci parselin kuzeyinde gerçekleştirileceğini öne sürdü.

Hristofidis ile iletişime geçtiğini yazan gazete, Hristofidis’in Türkiye’nin, 7’nci parselin kuzeyinde üçüncü parsele hazırlandığı yönündeki bilgisini yinelediğini belirtti.

Gazete 7’nci parselin kuzey deniz cephesinin büyük bir bölümünün, 1’inci parselin içine düştüğünü, buna karşın, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin sınırları belirlenmiş güney kısmına dahil olmayan 7’nci parselin kuzey deniz kısmında bir bölümün olduğunu da yazdı.

Gazete haberinde ayrıca, yine elde ettiğini iddia ettiği bilgilere atıfta bulunarak, “Fatih” sondaj gemisinin, Akama’nın 35 deniz mili batısındaki “Finike 1” hedefinden, ilgili sondaj için yayımlanan Navtex’in 3 Eylül tarihine kadar olmasına karşın, Ağustos ayında ayrılacağını iddia etti.

Gazete Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin, başka bir sondaj noktası seçerek gerilimi tırmandıracağına dair endişeler taşıdığını da belirtti.

TÜRKİYE DESTEK GEMİSİ ALIYOR

Fileleftheros gazetesi “Yavuz’a Destek Gemisi İçin Yamalar” başlıklı haberinde, Türkiye’nin, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin sondajlarını ileriye götürmek amacıyla hidrokarbon açık deniz faaliyetlerine yönelik 4’üncü destek gemisi alımını apar topar ileriye götürmekte olduğunu yazdı.

Gazete haberinde, Türk Navtex’ine göre Yavuz gemisine destek veren “Posch Sincero açık deniz destek gemisinin ait olduğu “PACC Offshore Services Holdings” ile iletişime geçtiklerini ve sorular yönelttiklerini belirtti.

Habere göre PACC Offshore Services Holdings, gazeteye verdiği bilgide, söz konusu geminin başka bir şirkete satıldığını ancak geminin, aynı ismi muhafaza etmesi ve Türk bayrağı taşımasıyla birlikte, Türk gemi sicilinde görüldüğünü ifade etti.



Gazete Türkiye’nin, Hollanda “Vroon Offshore” şirketinin iki gemisinin müdahil olmayı ret etmesinin ardından ikinci sondajı gerçekleştirmek adına destek gemileri konusunda “yama vurmayı” ileriye götürdüğünü savundu.Katar “Gulf Helicopters”e ait “AW139” helikopterinin, dün, Adana Havalimanı’ndan Yavuz sondaj gemisine yönelik ikinci uçuşunu gerçekleştirdiğini belirten gazete, Rum Yönetimi’nin, ileriki 24 saat içerisinde, Malta’daki üssünde, RMMO’ya ait iki adet “AW139” helikopterin bakımını üstlenen Gulf Helicopters’e yönelik baskıyı artırmasının beklendiğini de yazdı.Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, yabancı ülkelerin dışişleri bakanları ve yetkililerinin, Doğu Akdeniz’deki ve Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki gelişmelere dair açıklamalarının devam ettiğini belirttiler.Habere göre Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye tarafından sürekli olarak ortamın tırmandırılmasının, AB tarafından yanıt verilmesine neden olacağını ileri sürdü.Tusk bu açıklamayı sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı açıklamada, ABD’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine ilişkin endişesini dile getirdi.Yavuz sondaj gemisinin sondajlarına ilişkin olarak Ortagus bu kışkırtıcı adımın bölgede gerilime neden olduğunu savundu.İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada ülkesinin; “Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı son adımlarını endişeyle takip ettiğini” söyledi.Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise twitter hesabından yaptığı açıklamada konu hakkındaki endişesini dile getirdi.