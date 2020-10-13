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Akel Milletvekili istifa etti

El-Cezire'nin yayınladığı skandal videonun yankıları sürüyor..

13 Ekim 2020 Salı 14:54
Akel Milletvekili istifa etti
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El Cezire televizyonunun, Güney Kıbrıs’ın yatırım karşılığı yabancı uyruklulara “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesi programı konusunda Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ve AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis’in açıklamalarını gizli kamerayla çekim yaptığı programı yayınlamasının ardından Güney Kıbrıs’ta oluşan tepkiler, AKEL Milletvekili’nin istifasını getirdi.
Rum haber kaynakları, AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis’in milletvekilliğinden, partinin merkez komite üyeliğinden ve diğer tüm birimlerinden istifa ettiğini açıkladığını aktardılar.
Ciovanis açıklamasında, AKEL yetkili birimlerinin konuyu şeffaflıkla araştırmasına imkan sağlamak adına istifa ettiğini belirtti.

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Öte yandan aynı haberde görüntülenen Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ise, yaşananlardan ötürü kamuoyundan özür diledi.
Şilluris, El Cezire’nin röportajını “kurgulanmış” şeklinde nitelendirirken, araştırmaların ilerleyebilmesi adına 19 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren görevinden “uzak duracağını” araştırmaların tamamlanmasının ardından da kararını açıklayacağını belirtti.

 

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Son Güncelleme: 13.10.2020 15:06
Anahtar Kelimeler:
Hristakis Ciovanis Istifa
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