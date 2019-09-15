AKEL: “Lute’un mektubu, BM’nin çabaların sürmesini istediğinin teyidi”

AKEL, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un liderlere gönderdiği mektubun, BM’nin müzakereleri yeniden başlatma çabalarının sürmesi istediğinin teyidi olduğuna işaret etti. Bunun çok önemli olduğunu savunan AKEL, aksi halde olumsuz gelişmeler dramatik şekilde hızlanacağı görüşünü ortaya koydu.

Haravgi’nin haberine göre, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu imzasıyla yayımladığı bildiride “iki liderin, müzakerelerin yeniden başlaması için referans şartlarında anlaşma çabalarında odaklı kalması ve bu yönde çalışmaya devam etmesi gerektiği” görüşünü ortaya koydu.

Bildiride “gelişmeler ışığı altında Kıbrıs Rum tarafı bütün istikametlere müzakerelere, 2014 Ortak Açıklaması, varılan yakınlaşmalar ve BM Genel Sekreteri’nin çerçevesi zemininde, Crans Montana’da koptuğu yerden yeniden başlamasına sarsılmaz bağlılığını ortaya koymalıdır” ifadelerine yer verildi.

Gazete, “Doğal Gaz İle İlgili Yakınlaşmalar Silah” başlığıyla manşete çıkardığı haberinde ise, doğal gazın Kıbrıs sorununun çözümünde katalizör olabileceğini, BM’nin ve uluslararası toplumun, doğal gazın yönetimi ve geliri konusunda ortaya çıkan konuların çözümüyle halledilebileceğine işaret ettiğini yazdı.

İki tarafın doğal gaz konusunda kaydettiği yakınlaşmaların önemine, BM Genel Sekreteri tarafından da vurgu yapıldığına işaret edilen haberde “Bu yakınlaşmaların, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun CNN Türk’e yaptığı, doğal gaz anlaşması Türkiye olmadan kimsenin çıkarına olmayacak” açıklamasına “cevap teşkil ettiği” iddiasına da yer verildi.

Aynı gazete, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, BM Genel Sekreteri’nin Eylül 2017 raporunda da işaret ettiği gibi, tarafların, etkin katılım meselesini tamamen çözdüğünü ve Bakanlar Kurulu düzeyinde bir olumlu oy olacağı konusunda anlaştıkları yönündeki açıklamayı hatırlattı.

Stefanu, “Nikos Anastasiadis, Kıbrıs Türk toplumunun sadece hayati çıkarlarını etkileyen konularda oy hakkı olacağı tezini ortaya koyarak bu yakınlaşmayı iptal etti… Kıbrıs Türk tarafı da bütün düşük siyasi konularda bir olumlu oyda ısrar edemez” ifadelerini kullandı.