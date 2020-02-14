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Akel ile Rum Başkanlık Sarayı arasındaki anlaşmazlık sürüyor

Güney Kıbrıs’ta, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak, AKEL ile Rum Başkanlık Sarayı arasında baş gösteren anlaşmazlık sürüyor.

Akel ile Rum Başkanlık Sarayı arasındaki anlaşmazlık sürüyor

Güney Kıbrıs’ta, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak, AKEL ile Rum Başkanlık Sarayı arasında baş gösteren anlaşmazlık sürüyor.

14 Şubat 2020 Cuma 09:24
Akel ile Rum Başkanlık Sarayı arasındaki anlaşmazlık sürüyor

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un, AKEL’in Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yaptığı eleştirilere yanıt verdiği dünkü açıklamasında oldukça sert olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Kusios’un, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun BM Genel Sekreterinin raporunu da kabul edilemez ve yanlış bir şekilde yorumlamakta ısrarcı olduğunu belirttiğini iletti.
Açıklamasında Türkiye’yle ilgili eleştirilerde bulunan ve AKEL’in her şeyin suçlusunun ileri sürülen “Türk uzlaşmazlığı” değil de Nikos Anastasiadis olduğunda ısrar ettiğini dile getiren Kusios, açıklamasında ayrıca AKEL’in en nihayetinde ne zaman her şeyin bir sınırının olduğunu anlayacağı sorusunu sordu.
Tartışma özellikle ulusal çıkarlarıyla ilgili olduğu zaman, partisel çıkarların ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in iktidardan uzaklaştırılması ısrarının da bir sınırı olması gerektiğini ifade eden Rum sözcü, AKEL’in gerçekten Anastasiadis’ten ne istediğini sordu.
Kusios, AKEL’in bilerek ve isteyerek, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Crans Montana’da yaptığı “Ankara’nın garantileri ve müdahale haklarını terk ettiğini yalnızca rüyalarında görecekleri” şeklindeki açıklamasını görmezden geldiğini de söyledi.

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AKEL Genel Sekreteri Kiprianu ise hükümet ile DİSİ’nin açıklamalarına yanıtında, hükümet ile DİSİ’nin taktikleri, çelişkileri ve tutarsızlıklarının ulusal açıdan zararlı ve tehlikeli olduğunu savundu.
Türkiye’yi kimin akladığı sorusuna, bunun, Anastasiadis’e yaptıkları eleştirilerle, AKEL olmadığı yanıtını vereceklerini dile getiren Kirpianu, AKEL’in bütün açıklamalarında Türk tutumunu eleştirdiğini sözlerine ekledi.
                      
 

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Son Güncelleme: 14.02.2020 12:42
Anahtar Kelimeler:
Akel Ile Rum Başkanlık Sarayı Arasındaki AnlaşmazlıkAkelRum Başkanlık Sarayı
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