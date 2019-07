AKEL ile hükümet arasındaki anlaşmazlık sürüyor

Rum Hükümeti ile AKEL partisi arasında, Kıbrıs sorunuyla ilgili yaşanan tartışmalar sürüyor.

Fileleftheros gazetesi “Niyetler Konusunda Kavga Ediyorlar- AKEL Anastasiadis’in Guterres’e Yönelik Mektubundan Dahi İkna Olmadı” başlıklı haberinde, hükümet ile muhalefet arasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis açısından, müzakerelerin yeniden başlaması konusunda samimi bir niyet olup olmadığı konusunda yaşanan kavganın “artık gündelik bir olay olduğu” yorumunu yaptı.

Gazete AKEL’in, yalnızca hükümet kanadı tarafından her gün söylenenlerden değil, Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yönelik mektubundan dahi ikna olmadığını belirtti.

Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise AKEL’e, Anastasiadis’in mektubunda yer alan şeyleri ayrıntılı bir şekilde kayda geçirerek yanıt verdi.

AKEL’in, Anastasiadis’in Guterres’e yönelik mektubunun korkularını teyit ettiğini düşündüğünü yazan gazete, AKEL’in, Anastasiadis’in müzakerelerin yeniden başlamasını lafta desteklediğini, pratikte ise bu tezini geçersiz kıldığını düşündüğünü iletti.

Gazete AKEL’in, Anastasiadis’in “Guterres çerçevesi dışında olan, dolayısıyla ilgili görüş birliklerini geçersiz kılan sözde yeni fikirlerini kayda geçirdiğini” de yazdı ve bunları şöyle sıraladı:

“1. Desantralize federasyon tezi, esasında, üzerinde hemfikir olunan ve bu yüzden de Genel Sekreter’in çerçevesinde yer almayan federal yetkilerin yeniden müzakere edilmesi anlamına gelmektedir. 2. Parlamenter sisteme ilişkin tez ise esasında üzerinde mutabık kalınmış devletin yönetim şekli meselesini yeniden açıyor. 3. Son olarak ise, (başkanın) tek olumlu oyu Bakanlar Kurulu’na indirgeme konusundaki ısrarı, varılan ilgili görüş birliğini bozuyor.”

AKEL’in müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik iki meseleye daha işaret ettiğini yazan gazete, kısaca şöyle devam etti:

“Desantralize federasyona ilişkin tez, siyasi eşitlik ve etkin katılım problemini çözmüyor, çünkü federal yetkiler ne olursa olsun, siyasi eşitlik uygulanacak. Olumlu oyun Bakanlar Kurulu’na indirgenmesi tezi, esasında çoğunluk-azınlık ilişkisine işaret ediyor ve bu şekilde hem Kıbrıs Türk tarafı, hem de uluslararası toplum tarafından kabul edilmeyecektir.”

AKEL’in Anastasiadis’e eleştirilerine Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu yanıt verirken, Prodromu’ya göre Anastasiadis mektubunda kelimesi kelimesine “Sürece ve müzakerelerin en kısa zamanda Crans Montana konferansında kaldığı yerden başlamasına ilişkin bağlılığımı defalarca ortaya koydum” ifadesini kullandı.

Hükümetin tezinin “müzakerelerin yeniden başlaması için hiçbir koşul ortaya konmadığı” şeklinde olduğunu kaydeden Prodromu, “(Anastasiadis’in) BM Genel Sekreteri’ni yalnızca, tezlerinin, Ulusal Konsey’in de tezi olduğu gibi, Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’indeki yasadışı Türk müdahalelerinin sona ermesi şartıyla, müzakerelerin en kısa zamanda kaldığı yerden başlaması olduğu konusunda bilgilendirdiğini” iletti.

“Mektubu okuyan herkesin, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in ortaya herhangi bir şart ve/veya koşul koymadığını tespit edebileceğini” savunan Prodromu, “2017’deki müzakereyi nihai çözüme ilişkin stratejik bir anlaşmanın çok yakınına getiren başkanın, 2017 yılının Temmuz ayından bu yana müzakerelerin yeniden başlamasını önleyerek sürüncemede bırakmaya çalışan Türkiye’yken, ortaya başka şartlar veya koşullar ortaya koymasının bir nedeni yoktur” ifadelerini de kullandı.

Muhalefet partisine çözüm çabaları açısından zararlı olduğu suçlamasında da bulunan Prodromu, “Dar bir muhalefet mantığıyla, Rum kesiminin, Ankara ve işgal rejiminin yönlendirdiği şeylerden güya birlikte sorumlu olduklarına dair bir izlenim verilmekte olduğunu” sözlerine ekledi.

AKEL DİSİ’YLE DE İKİNCİ BİR CEPHE AÇTI

Gazete “DİSİ’yle de İkinci Cephe” ara başlıklı haberinde ise DİSİ partisinin de AKEL’i “verimsiz bir taktiğe başvurduğu” gerekçesiyle eleştirdiğini yazdı.

AKEL’i “Kıbrıs Türk tarafından müzakerelerin yeniden başlaması için neden hiçbir öneri duyulmadığı ve Kıbrıslı Türklerin bu tutumunu neden olumsuz bir şekilde yorumlamadığı konusunda konuşmaya çağıran” DİSİ, AKEL’den “neden Türkiye’yi eleştirmediğini söylemesini” de istedi.

Buna yanıt veren AKEL ise DİSİ’yi, hükümetin iletişim politikasını kopyaladığı aynı zamanda AKEL’in Türk tarafının Kıbrıs sorunundaki tutumuyla ilgili açıklamalarıyla ilgili yanılttığı ve gizlediği konusunda eleştirdi.



Gazeteye göre AKEL, hükümet edenlerin en nihayetinde “BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin çerçevesi temelinde ve görüş birlikleri korunarak devam etmesinde ısrar ettiği bir zamanda, Rum Yönetimi Başkanı, müzakerelerin yeniden başlamasını isterken, Guterres çerçevesinin dışında bulunan ve ilgili görüş birliklerini geçersiz kılan sözde yeni tezlerini ortaya koyarak ne derece ikna edici ve güvenilir olabilir?” sorusuna yanıt vermesini istedi.Gazeteye göre Dayanışma Hareketi ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreterine yönelik mektubuyla ilgili açıklamasında, “bunda Türkiye’nin faaliyetleriyle ilgili ifadelerin eksik olduğu ve Türk saldırganlığının derecesinin düşürüldüğü” iddiasında bulundu.Haber Alithia’da “AKEL’den Hükümet ve DİSİ’yle Ciddi Anlaşmazlık”, Politis’te “Niyetler Konusunda Kavga- Anastasiadis’in Mektubu AKEL-Hükümet Kavgasını Alevledi- DİSİ Cevaplar İstiyor”, Haravgi’de ise “Başkanın Dahice Fikirleri İkna Etmedi- Başkan Guterres Çerçevesi Dışında” başlıklarıyla yer aldı.

“BAŞKAN GUTERRES’TEN NE İSTEDİ?”

Alithia gazetesi “Başkan Guterres’ten Ne İstedi” başlığıyla yer verdiği haberinde, “Kathimerini” gazetesinin dün elektronik ortamda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 14 Haziran’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektubun içeriğini ifşa ettiğini yazdı.

Gazeteye göre mektubunda Guterres’ten “Türk meydan okumalarının sona ermesine katkıda bulunmasını isteyen” Anastasiadis “bu faaliyetlerin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik her türlü çabayı baltaladığını” öne sürdü.

Gazete, Anastasiadis’in mektupta, kamuoyunun bilgisine sunulan “desantralize federasyon aracılığıyla yetkilerin desantralize edilmesine ilişkin fikirlerini, aynı zamanda parlamenter demokrasiyle ilgili önerisini yinelediğini” de iletti.

Anastasiadis’in mektupta müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin önerilerini yinelediğini yazan gazete, Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’a, iki liderle, prosedürel konulara ilişkin olarak Crans Montana modelinde gayriresmî bir görüşme ayarlamasını aynı zamanda iki liderin BM Genel Sekreterle görüşmesini ayarlamasını önerdiğini, fakat bunların Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından reddedildiğini söylediğini iddia etti.

Gazeteye göre Anastasiadis mektubunda şunları da belirtti:

“Defalarca, sürece ve bir an önce müzakere masasına Crans Montana konferansında kalınan yerden dönülmesine ilişkin bağlılığımı ifade ettim. Buna bağlı olarak, özel temsilciniz Sayın Lute’la referans şartlarında uzlaşmaya varılmasına ilişkin çabalar çerçevesinde yapıcı bir şekilde çalışmaktayım, öte yandan şahsen, (Lute’un) diplomatik girişimlerine de bağlı kalmaya devam ediyorum. Geçtiğimiz aylarda, bir anlaşmaya varılmasına dair başarısızlığın, cesaretimizi kırmaması fakat hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların yararına olacak bir yeniden birleşme anlaşmasına varılmasına ilişkin çabalarımızı güçlendirmesi konusunda güçlü bir inanca sahibim. Anlaşmazlıklara barışçıl çözüm bulma çabalarında başka alternatifler yoktur ve bu mesajın bugün her zaman olduğundan daha önemli olduğunu düşünüyorum.”

Gazete, Anastasiadis’in yenilikçi ve yapıcı yeni fikirlere hazır olduğunu söylediğini de ekledi.

Mektupla ilgili haberler Politis’te “Anastasiadis’in Mektubu”, Haravgi’de ise “-Anastasiadis’in Mektubunun İçeriği Çelişkili- Guterres Çerçevesini Kabul Ediyor ama Görüş Birliklerini Bozuyor” başlıklarıyla yer aldı.

“TÜRK TARAFI DOĞAL GAZI MASAYA KOYMAYA ÇALIŞIYOR” İDDİASI

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise “Doğal Gazı Masaya Yönlendiriyorlar- Doğal Gazla Şantaj Yapıyorlar- Türk Tarafı Enerji Konularını Müzakerelere Dönmek İçin Şart Olarak Ortaya Koyuyor” başlıklı manşet haberinde, Türk tarafının enerji konularını Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelere dâhil etmek için şantajvari bir şekilde hareket ettiğini iddia etti.

Gazete, Ankara’nın KKTC hükümetiyle iş birliği içerisinde, enerji konularının da dahil olacağı müzakereler arzu ettiği iddiasında bulunduğu haberinde, Türk tarafının son dönem içerisinde sistematik bir şekilde Kıbrıslı Rumların doğal gaz araştırmalarında tek başlarına ilerledikleri ve “Kıbrıs MEB’indeki” enerji kaynaklarının istifade edilmesinden ortaya çıkacak gelirleri paylaşma niyetleri olmadığına dair bir izlenim vermeye çalıştıklarını ileri sürdü.

Politis gazetesi ise “Derinlerde UNFICYP” başlıklı haberinde, Türk tarafının da UNFICYP raporu ışığında kendi temaslarını yaptığını yazdı.

Amerikalıların UNFICYP’in adada kalması konusunun siyasi süreçle ilişkilendirilmesinde baskı yapmalarının sır olmadığını yazan gazete, Kıbrıs Türk tarafının ise ABD ve İngiltere’yle istişarelerde bulunmakla uğraştığını yazdı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün Amerika’nın Kıbrıs’taki Büyükelçisi, geçtiğimiz Perşembe günü ise İngiliz Yüksek Komiseri ile görüştüğünü ekledi.