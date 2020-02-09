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Akel Enerji Politikası Yüzünden Rum Hükümetini Eleştirdi

AKEL Milletvekili Yorgos Yeorgiu, Rum hükümetinin enerji konusunu Kıbrıs sorununun çözümünü ileri götürmek, Kıbrıs’ın jeostratejik konumunu yükseltmek ve toplum faydası için kullanmak yerine iç siyaset amaçlı kullandığı iddiasında bulundu.

Akel Enerji Politikası Yüzünden Rum Hükümetini Eleştirdi

AKEL Milletvekili Yorgos Yeorgiu, Rum hükümetinin enerji konusunu Kıbrıs sorununun çözümünü ileri götürmek, Kıbrıs’ın jeostratejik konumunu yükseltmek ve toplum faydası için kullanmak yerine iç siyaset amaçlı kullandığı iddiasında bulundu.

09 Şubat 2020 Pazar 11:44
Akel Enerji Politikası Yüzünden Rum Hükümetini Eleştirdi

AKEL Milletvekili Yorgos Yeorgiu, Rum hükümetinin enerji konusunu Kıbrıs sorununun çözümünü ileri götürmek, Kıbrıs’ın jeostratejik konumunu yükseltmek ve toplum faydası için kullanmak yerine iç siyaset amaçlı kullandığı iddiasında bulundu.

Haravgi ve diğer gazeteler, AKEL Milletvekili Yorgos Yeorgiu’nun AKEL tarafından düzenlenen enerji konulu bir panelde yaptığı konuşmada DİSİ-Anastasiadis hükümetine eleştirilerde bulunduğunu yazdılar.

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Habere göre Yeorgiu, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde doğal gaz yataklarının 2011 yılında keşfedilmesinin, bu kaynakların Kıbrıs sorununun çözümü ve yeniden birleşme için katalizör görevi göreceği düşüncesiyle yeni bir umut olduğunu, ancak DİSİ-Anastasiadis hükümetinin bu kaynakların keşfini iç siyaset uğruna kullandıklarını ifade etti.

Yeorgiu ayrıca, Rum hükümetinin bölgedeki tüm devletlerle işbirliği talep edebileceğini ancak Anastasiadis hükümetinin kurduğu askeri işbirliklerinin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’ini korumaya aldığı yönünde güttüğü politikanın gerçekleri yansıtmadığını, durumun aslında böyle olmadığını sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 09.02.2020 15:22
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