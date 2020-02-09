Akel Enerji Politikası Yüzünden Rum Hükümetini Eleştirdi

AKEL Milletvekili Yorgos Yeorgiu, Rum hükümetinin enerji konusunu Kıbrıs sorununun çözümünü ileri götürmek, Kıbrıs’ın jeostratejik konumunu yükseltmek ve toplum faydası için kullanmak yerine iç siyaset amaçlı kullandığı iddiasında bulundu.
Haravgi ve diğer gazeteler, AKEL Milletvekili Yorgos Yeorgiu’nun AKEL tarafından düzenlenen enerji konulu bir panelde yaptığı konuşmada DİSİ-Anastasiadis hükümetine eleştirilerde bulunduğunu yazdılar.
Yeorgiu ayrıca, Rum hükümetinin bölgedeki tüm devletlerle işbirliği talep edebileceğini ancak Anastasiadis hükümetinin kurduğu askeri işbirliklerinin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’ini korumaya aldığı yönünde güttüğü politikanın gerçekleri yansıtmadığını, durumun aslında böyle olmadığını sözlerine ekledi.