banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96882
ALTIN
286.273
DOLAR
5.8048
STERLİN
7.1369
EURO
6.4450
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
3 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Darp edip parasını çaldılar
DARP EDİP PARASINI ÇALDILAR
Girne’de uyuşturucu operasyonu
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
İşyerinin parasını cebe attı
İŞYERİNİN PARASINI CEBE ATTI
banner307
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Akel-Diko görüşmesi Disi’yi memnun etmedi

Güney Kıbrıs’ta AKEL ile DİKO partileri arasında gerçekleştirilen ve gizli olduğundan söz edilen görüşmelerin, gündemi meşgul etmeye devam ettiği haber verildi.

Akel-Diko görüşmesi Disi’yi memnun etmedi

Güney Kıbrıs’ta AKEL ile DİKO partileri arasında gerçekleştirilen ve gizli olduğundan söz edilen görüşmelerin, gündemi meşgul etmeye devam ettiği haber verildi.

27 Ağustos 2019 Salı 09:00
Akel-Diko görüşmesi Disi’yi memnun etmedi

Güney Kıbrıs’ta AKEL ile DİKO partileri arasında gerçekleştirilen ve gizli olduğundan söz edilen görüşmelerin, gündemi meşgul etmeye devam ettiği haber verildi.

AKEL ile DİKO arasında yapılan görüşmenin, partiler arasında “açıklamalar savaşı” yaşanmasına neden olduğunu yazan Politis gazetesi, görüşmeyle ilgili söylenti ve tepkileri aktardı. Gazeteye göre, söylenti ve tepkiler, DİKO ve AKEL tarafından desteklenmekte olan Simos Yoannu’nun sözde “Maraş Belediye Başkanlığına” seçilmesi ve AKEL Polit Büro üyesi Hristos Hristofidis’in “Sol için, Kıbrıs için zaferler başladı” şeklindeki facebook paylaşımının ardından yeniden alevlendi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, partiler arasındaki görüşmenin konusunun 2023 yılındaki başkanlık seçimleri olduğunu yalanladığını anımsatan gazete, Kiprianu’nun AKEL’in bu seçimler için gelecekte işbirlikleri isteyeceği ve hedefin DİSİ ile Nikos Anastasiadis’in iktidardan gitmesi olduğuna dair ifadelerinin ise DİSİ’nin tepkisine neden olduğunu belirtti.

banner317
Gazeteye göre, DİSİ Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriyu, konuyla ilgili açıklamasında, AKEL’e ‘tek endişesi, iktidara tırmanma’ eleştirisinde bulundu. AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu ise bunu yanıtında, DİSİ’nin yön şaşırtmaya çalıştığını ifade etti.

Andros Kiprianu ile Nikolas Papadopulos arasında gerçekleştirilen görüşmede, 2023 yılındaki başkanlık seçimleriyle ilgili herhangi bir görüşme yapılmadığını yineleyen Stefanu, partinin, Kıbrıs sorunu da dâhil olmak üzere, temel meselelerde görüş birlikleri olan yerlerde, ittifaklar kurduğunu savundu.

Stefanu, DİSİ partisini, Kıbrıs sorununu başkanlık koltuğu için kurban ettiği gerekçesiyle de eleştirdi.

AKEL ile DİKO arasındaki görüşmeyle alakalı konunun, DİKO içerisinde de cepheler açılmasına neden olduğunu yazan gazete, partinin bazı üyelerinin görüşmeyi onayladığını, bazılarının da görüşmenin konusuyla alakalı olarak derhal izahat istediklerini ekledi.

          

Son Güncelleme: 27.08.2019 12:52
Anahtar Kelimeler:
Akel-diko GörüşmesiDışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vasiliko’ya uçak yakıtı terminali kuruluyor
Vasiliko’ya uçak yakıtı terminali kuruluyor
Anastasiadis’in adının karıştığı kara para meselesi devam ediyor
Anastasiadis’in adının karıştığı kara para meselesi devam ediyor
Güney Kıbrıs, Avrupa Pasaportu isteyen yatırımcılara en süratli seçenek…
Güney Kıbrıs, Avrupa Pasaportu isteyen yatırımcılara en süratli seçenek…
Jane Holl Lute Cumartesi gecesi geliyor
Jane Holl Lute Cumartesi gecesi geliyor
Shell yetkilileri Anastasiadis ile görüşecek
Shell yetkilileri Anastasiadis ile görüşecek
Dış rumlar konferansı başlıyor
Dış rumlar konferansı başlıyor
Hristodulidis ile Angelidis Finlandiya’ya gidiyor
Hristodulidis ile Angelidis Finlandiya’ya gidiyor
“Ahna” (Düzce) kökenli Rumlardan “anti-işgal etkinliği”
“Ahna” (Düzce) kökenli Rumlardan “anti-işgal etkinliği”
Güney Kıbrıs’ta “nextbike” akıllı kiralık bisiklet uygulaması başlıyor
Güney Kıbrıs’ta “nextbike” akıllı kiralık bisiklet uygulaması başlıyor
Güney Kıbrıs’ta trafik kazaları “trajik boyutta”
Güney Kıbrıs’ta trafik kazaları “trajik boyutta”

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim