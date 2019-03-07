AKEL Baf: “Baf’taki Kıbrıs Türk malları vasiliği kim?”

AKEL Baf Bölge Komitesi, dün bir açıklama yaparak “Baf’taki Kıbrıs Türk mallarının gerçek vasiliğinin kim olduğu” sorusunu sordu.

Haravgi gazetesi, AKEL Baf Bölge Komitesi’nin bir açıklama yaparak Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un, belediye sınırları içerisinde bulunan Kıbrıs Türk mallarının iadesine ilişkin faaliyetleriyle hem fikir olmamakla birlikte bu konuda duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdiğini belirtti.

Habere göre AKEL Baf Bölge Komitesi açıklamasında, Baf Belediye Başkanı’nın, Rum İçişleri Bakanlığı’nın yerine geçerek Kıbrıs Türk Malları Vasiliği olarak faaliyet gösterdiği kararların dayanağının akıl almaz olduğunu ifade etti.

Komite açıklamasında ayırca Baf Belediyesi ekiplerinin, çeşitli nedenlerden dolayı Kıbrıs Türk evlerini yıkmayı ileriye götürmesinden dolayı duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Bu tür faaliyetlerin, ilgili sorumluluğu bulunan Kıbrıs Türk Malları Vasiliği ekipleri tarafından yapılması gerektiği görüşünde olduklarını belirten Komite, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği bütçesinde ilgili ödeneğin bulunduğuna da dikkati çekti.

Komite, yasa dışılığa veya kötü idareye müsamaha göstermeyeceklerini, ayrıca Baf Belediye Başkanı’nın tek taraflı gerçekleştirdiği faaliyetlere de müsamaha göstermelerinin söz konusu olmadığını belirtti.

Komite açıklamasında ayrıca, Baf Belediyesi’nin idaresi altında olmasını istediği çok sayıdaki Kıbrıs Türk binasından dolayı duyduğu şaşkınlığı da dikle getirdi.

Komite, konuyla ilgili olarak Rum İçişleri Bakanlığı’na yanıtlaması için bir dizi de soru sordu.