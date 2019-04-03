AKEL: “Anastasiadis halkla dalga geçti”

MAVROYANNİS’İN MÜZAKERECİLİĞİ ALINMADAN NEW YORK’A ATANMASI AKEL İLE HÜKÜMET VE DİSİ ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKARDI

Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in, BM’deki Rum daimi temsilciliğine atanması ancak Tasos Papadopulos döneminde de uygulanan formül izlenerek, müzakerecilik görevine son verilmemesi AKEL ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve DİSİ arasında yeni bir çatışma çıkardı.

Fileleftheros’un “Yeni Cephe Açtılar” başlıklı haberine göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “açıklamasıyla halkla dalga geçti” diyerek Anastasiadis’i sert dille eleştirdi.

Mavroyannis’in New York’a atanmasından üzüntü belirten AKEL Genel Sekreteri, “Meclisin 2013’te geçirdiği yasa, müzakereci herhangi başka bir görev veya sorumluluk üstlenemez der. Sayın Mavroyannis başka görev ve sorumluluklarla meşgul olduğu andan itibaren müzakereci olarak kalamaz. Sayın Başkan Kıbrıs halkına yanlış bilgi verdi, dalga geçti ” ifadelerini kullandı.

Kiprianu Kıbrıs sorununa müdahil tarafların müzakerelerin yeniden başlaması yönünde inisiyatif almadığını belirterek bu çerçevede “bizim taraf da bu yönde inisiyatif almıyor” dedi

“TÜRK TARAFININ MÜZAKERECİSİ VAR MI?”

Kiprianu’nun eleştirilerine Rum Sözcü Prodromos Prodromu’dan cevap gecikmedi. “Mavroyannis müzakerecidir, ülkemizin BM daimi temsilciliği görevine paralel olarak müzakereci kalacak” diyen Prodromu, devamla “Sayın Kiprianu da dahil hepimizi meşgul etmesi gereken; Crans Montana süreci sonrasında Kıbrıs Türk tarafı müzakereci atadı mı sorusudur” ifadesini kullandı.

Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, müzakereci ile ilgili yasal mevzuattan haberdar olduğunu, yasada gerekli değişikliklerin en kısa sürede yapacağını söyledi.

“AKEL’DEN DERS ALMAYA İHTİYACIMIZ YOK”

DİSİ Başkanı Averof Neofitu da AKEL Genel Sekreteri’nin hükümete yönelik eleştirilerinin “haddini aştığı” görüşünü ortaya koyarak “her gün bize ekonomi dersi veriyor. Vatandaşlara şu mesajı vermek istiyorum: AKEL ve Hristofyas hükümeti dönemini yeniden yaşamak istiyorlarsa AKEL’e oy versinler” dedi.

Mavroyannis konusuna da değinen Neofitu “Mavroyannis’in müzakereci olarak görevini yerine getirmesinde hiçbir sorun yoktur. Sorun, referans şartlarında anlaşma sağlanmasındadır. AKEL’e saygı duyuyoruz ancak ne ekonomide, ne de Kıbrıs sorununda bize ders vermesine ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.