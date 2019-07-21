AKEL Akıncı’nın doğal gaz önerisi ile ilgili mektubunu kamuoyuyla paylaştı

Lefkoşa, 21 Temmuz 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal gaz kaynaklarının idaresi konusunda Kıbrıs Rum tarafına yaptığı öneriye Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in nasıl yanıt vermesine ilişkin AKEL tarafından yapılan öneriler ve sunulan mektup dün kamuoyuyla paylaşıldı.

Alithia ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rum Başkanlar Konseyi toplantısında dile getirdiği ve sonrasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gönderdiği mektubu dün kamuoyuyla paylaştığını yazdılar.

Haber göre mektupta, Akıncı’nın önerisinin “kabul edilemez olduğu” yinelenirken Anastasiadis’in bu öneriye vereceği yanıtın karşı öneriler de içermesi gerektiği vurgulandı.

Akıncı’ya verilen yanıtta, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine Guterres çerçevesi temelinde, Crans Montana’da kaldığı yerden, iki farklı masada çapraz müzakerelerle başlamaya hazır olunduğunun da dile getirilmesinin gerektiğini ifade eden Kiprianu, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’nin bazı endişelerinin de giderilebileceğini öne sürdü.

Kiprianu mektubunda, deniz alanları, doğal kaynaklar ve federal gelirlerin paylaşımı konusunda Hristofyas-Talat arasında varılan ve Anastasiadis ile Akıncı tarafından da yeniden kabul edilen uzlaşıların yeniden vurgulanabileceğini, Türkiye’nin endişelerini gidermek adına ise, Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında, federal Kıbrıs ile Türkiye arasında, MEB sınırlarının deniz hukuku çerçevesinde belirlenmesi müzakerelerini başlatmaya ve bu müzakerelerin gidişatından bağımsız olarak ise, doğal gazın Türkiye’ye aktarılması konusunda karşılıklı anlaşma imzalanması müzakerelerinin başlamasına hazır olduklarının ilan edilebileceğini ifade etti.

(SB/ÖK)