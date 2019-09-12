Akdoğan’dan bayrak çalınması

Geçtiğimiz pazar günü Akdoğan (Lisi) köyündeki kilisede gerçekleştirilen ayine katılan Rumların beraberindeki 16 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un, köyün ilkokulundaki Türk bayrağını indirmesi ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın fotoğrafının içinde bulunduğu resim çerçevesini de kırması, bugünkü Alithia gazetesinin manşetinde de yer buldu.

Gazete “Solomu’yu Taklit Etti ve Ateş Attı- Bir Genç Olumlu Ortamı Bozdu” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, 16 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un “Kıbrıs sorununa ateş koyma tehdidinde bulunduğu” yorumunu yaptı.

16 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un okuldaki Türk bayrağını indirip, akabinde bunu Güney Kıbrıs’a götürdüğünü kaydeden gazete, bu durumun kendilerine, Derinya olaylarında hayatını kaybeden Solomos Solomu’nun benzer çabasını ve akabinde gelişen bilindik trajik olayları anımsattığına işaret etti.

Kıbrıslı Rum gencin okuldaki bir sınıfa girip Rauf Denktaş’ın fotoğrafını kırdığını da belirten gazete, bahse konu kişinin hareketlerinin okuldaki kameralar tarafından kayda geçirildiğini ve KKTC’de büyük tepkilere neden olduğunu ifade etti.

İki taraftan çevrelerin, olay Türk milliyetçiler açısından büyük boyutlar almadan, durumu yatıştırmaya çalıştıklarına işaret eden gazete, “elindeki bilgilere” dayanarak, okuldan çalınan “Türk bayrağının dün Kuzey’e iade edildiğini” iddia etti.

Kıbrıslı Türklerin, gencin üzerindeki siyah kıyafetlerden ötürü, kendisini Rum tarafındaki aşırı sağ ELAM (Ulusal Halk Cephesi) ile özdeşleştirdiklerini de belirten gazete, iç sayfadan da haberine, kamera görüntülerine yansıyan fotoğraflarla yer verdi.

“OLUMLU ORTAMI BOZDU”

Kıbrıslı Rumların köylerinde 45 yıl sonra ilk kez geçtiğimiz pazar günü ayin yaptıklarını ve köydeki Kıbrıslı Türkler tarafından oldukça sıcak bir şekilde karşılandıklarını da kaydeden gazete, 16 yaşındaki gencin yaptıklarının olumlu ortamı bozduğunu yineledi.

Gazeteye göre sözde “Lisi” (Akdoğan) Belediye Başkanı Andreas Kauris ise gazeteye açıklamasında “Binlerce Akdoğan’lının geçtiğimiz Pazar günü topluca Akdoğan’a gitmesiyle oluşan sevgi selini, 16 yaşındaki bir kişinin anlamsız bir hareketinin gölgeleyemeyeceği” iddiasında bulundu.

“Elindeki bilgilerin”, bayrağın tespit edilmesi ve sözde “Belediye Başkanı” tarafından Kıbrıslı Türklere teslim edilmesi için çaba gösterildiği yönünde olduğunu da yazan gazete, Kauris’in ise bu bilgileri teyit etmekten kaçındığını ekledi.

“Lisi’nin (Akdoğan) ileri gelenlerinin, bu durumun köydeki kilisede yeni bir ayin yapılması çabasını etkileyebileceği konusunda endişe belirttikleri” de ifade edildi.