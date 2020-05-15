banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100098
ALTIN
386.371
DOLAR
6.9121
STERLİN
8.4118
EURO
7.4654
banner339
Geçitkale bölgesinde ekili alanlar cayır cayır yanıyor
BÜYÜK YANGIN
Haspolat'ta işyerini soydular
HASPOLAT'TA İŞYERİNİ SOYDULAR
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Almukddad tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK

“akdeniz Uçuş Güvenliği Kurumu” İcra Müdürü Petru’dan Fır Hattı Konusunda Açıklamalar

“TÜRKİYE İSRAİL’DEN SONRA İKİNCİ EN İYİ MÜŞTERİMİZ”

15 Mayıs 2020 Cuma 14:49
“akdeniz Uçuş Güvenliği Kurumu” İcra Müdürü Petru’dan Fır Hattı Konusunda Açıklamalar
banner337
banner345

“TÜRKİYE İSRAİL’DEN SONRA İKİNCİ EN İYİ MÜŞTERİMİZ”

Lefkoşa, 15 Mayıs 2020 : Merkezi Rum tarafında bulunan “Akdeniz Uçuş Güvenliği Kurumu”nun (FSE MED) İcra Müdürü Hristos Petru’nun, Türkiye’nin, Çin’den Güney Kıbrıs’a tıbbi malzeme taşıyan bir Rus uçağının Türk FIR hattı üzerinden uçmasını engellemesi konusunda açıklama yaptığı haber verildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, “bildiği kadarıyla, Türk makamlarının, ilk kez, yabancı bir ülkenin uçağının Kıbrıs’a gitmek için FIR hattını kullanmasına izin vermediğini” ileri süren Petru, bunun belki de Türkiye’nin yeni taktiğinin bir parçası olduğunu öne sürdü.

“Bugüne kadar, (Türkiye’nin) Kıbrıs Havayolları veya Cobalt gibi Kıbrıs’ta kayıtlı uçaklara, uçtukları zaman, kendilerini (Kıbrıs Cumhuriyeti’ni) tanımadığı için izin vermediğini, ancak yabancı ülkelerin uçaklarına izin verildiğini bildiklerini” dile getiren Petru “Kıbrıs Cumhuriyetinin ise hiçbir zaman FIR hattını kullanması konusunda Türk hava yollarını engellemediğini” iddia etti.

banner341
Petru “Türk hava yolu şirketlerinin, İsrail’in ardından, FIR hattının kullanımı ve yılda yaklaşık 12 milyon Euro ödeme yapmalarıyla, en iyi ikinci müşterileri olduğunu” da belirtti.

Bu noktada, Türk makamlarının neden bu eylemde bulunduklarını anlamanın zor olduğunu savunan Petru, bunun Türkiye’nin, turizm veya Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la sahip olduğu ilişkiler dolayısıyla kendilerine baskı yapmak için tavrını sertleştirmeye başlamasından, ya da bunun Güney Kıbrıs’a tıbbi malzeme taşıyan bir kargo uçağı olduğunu bilmesinden kaynaklanabileceğini ileri sürdü.

Petru, söz konusu uçağın yeterli yakıtı olmamasından ötürü ikmal için Moskova’ya gittiğini ve başka bir yol üzerinden Güney Kıbrıs’a ulaştığını da dile getirdi.

Türkiye’nin bu hareketinin, Güney Kıbrıs’a turist taşıyacak olan yabancı havayolu şirketlerine yansıyıp yansımayacağının kendisine sorulması üzerine ise Petru, bunu kimsenin bilemeyeceğini, fakat bu tehlikenin bulunduğunu öne sürdü.

Petru açıklamasında ayrıca, yabancı oyuncuları da değerlendirmeleri hedefiyle, tutarlı bir ulusal havayolu stratejisi oluşturmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

(İY/HA)                           

banner346
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney’de 2020 Yılının İlk Üç Ayındaişsizlik Oranı Yüzde 7,3
Güney’de 2020 Yılının İlk Üç Ayındaişsizlik Oranı Yüzde 7,3
Kaçak Bitki İlacı, Sigara Ve Taklit Giysi
Kaçak Bitki İlacı, Sigara Ve Taklit Giysi
“temassız Ticaret Sürüyor”
“temassız Ticaret Sürüyor”
Guterres'in mektubu Rum basınında
Guterres'in mektubu Rum basınında
Güney Kıbrıs'ta iki yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta iki yeni vaka
Suudi Arabistan kraliyet ailesine altın pasaport
Suudi Arabistan kraliyet ailesine altın pasaport
Türkiye tıbbi malzeme taşıyan uçağa izin vermedi iddiası
Türkiye tıbbi malzeme taşıyan uçağa izin vermedi iddiası
Rum İçişleri Bakanı: “Vatandaşımızın geçmesini yasaklamadık”
Rum İçişleri Bakanı: “Vatandaşımızın geçmesini yasaklamadık”
Pile’deki dünkü eylem Rum basınında
Pile’deki dünkü eylem Rum basınında
Kusios: “Kapıların açılması koşullar elverdiği zaman gündeme gelecek”
Kusios: “Kapıların açılması koşullar elverdiği zaman gündeme gelecek”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim