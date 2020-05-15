“akdeniz Uçuş Güvenliği Kurumu” İcra Müdürü Petru’dan Fır Hattı Konusunda Açıklamalar

“TÜRKİYE İSRAİL’DEN SONRA İKİNCİ EN İYİ MÜŞTERİMİZ”

Lefkoşa, 15 Mayıs 2020 : Merkezi Rum tarafında bulunan “Akdeniz Uçuş Güvenliği Kurumu”nun (FSE MED) İcra Müdürü Hristos Petru’nun, Türkiye’nin, Çin’den Güney Kıbrıs’a tıbbi malzeme taşıyan bir Rus uçağının Türk FIR hattı üzerinden uçmasını engellemesi konusunda açıklama yaptığı haber verildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, “bildiği kadarıyla, Türk makamlarının, ilk kez, yabancı bir ülkenin uçağının Kıbrıs’a gitmek için FIR hattını kullanmasına izin vermediğini” ileri süren Petru, bunun belki de Türkiye’nin yeni taktiğinin bir parçası olduğunu öne sürdü.

“Bugüne kadar, (Türkiye’nin) Kıbrıs Havayolları veya Cobalt gibi Kıbrıs’ta kayıtlı uçaklara, uçtukları zaman, kendilerini (Kıbrıs Cumhuriyeti’ni) tanımadığı için izin vermediğini, ancak yabancı ülkelerin uçaklarına izin verildiğini bildiklerini” dile getiren Petru “Kıbrıs Cumhuriyetinin ise hiçbir zaman FIR hattını kullanması konusunda Türk hava yollarını engellemediğini” iddia etti.

Petru “Türk hava yolu şirketlerinin, İsrail’in ardından, FIR hattının kullanımı ve yılda yaklaşık 12 milyon Euro ödeme yapmalarıyla, en iyi ikinci müşterileri olduğunu” da belirtti.

Bu noktada, Türk makamlarının neden bu eylemde bulunduklarını anlamanın zor olduğunu savunan Petru, bunun Türkiye’nin, turizm veya Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la sahip olduğu ilişkiler dolayısıyla kendilerine baskı yapmak için tavrını sertleştirmeye başlamasından, ya da bunun Güney Kıbrıs’a tıbbi malzeme taşıyan bir kargo uçağı olduğunu bilmesinden kaynaklanabileceğini ileri sürdü.

Petru, söz konusu uçağın yeterli yakıtı olmamasından ötürü ikmal için Moskova’ya gittiğini ve başka bir yol üzerinden Güney Kıbrıs’a ulaştığını da dile getirdi.

Türkiye’nin bu hareketinin, Güney Kıbrıs’a turist taşıyacak olan yabancı havayolu şirketlerine yansıyıp yansımayacağının kendisine sorulması üzerine ise Petru, bunu kimsenin bilemeyeceğini, fakat bu tehlikenin bulunduğunu öne sürdü.

Petru açıklamasında ayrıca, yabancı oyuncuları da değerlendirmeleri hedefiyle, tutarlı bir ulusal havayolu stratejisi oluşturmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

(İY/HA)