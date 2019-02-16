Akademik “meydan okumalar”

Rum Rektörler Birliği Başkanı ve Frederick Üniversitesi Rektörü Yorgos Dimosthenus, Rum tarafındaki üniversitelerin, kendi gidişatlarıyla ilgili de, KKTC’deki üniversitelerle alakalı da meydan okumalarla karşı karşıya bulunduğunu açıkladı.

Haravgi’nin haberine göre Rum Haber Ajansı’na (KİPE) KKTC’deki üniversitelerin faaliyetleriyle ilgili söyleşi veren Dimosthenus, ellerinde, KKTC üniversitelerinde eğitim gören 100 bin öğrenciden 30 bininin üçüncü ülkelerden geldiği bilgisi bulunduğuna dikkat çekti.

“YASA DIŞI, ETİK DIŞI VE YANLIŞ”

Sosyal medyada, Rum tarafından akademisyenlerin KKTC üniversitelerinde faaliyet gösterdiğine dair paylaşımlar yer aldığı hatırlatıldığında Dimosthenus “bu üniversitelerin etkinliklerine katılan Kıbrıs vatandaşı, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı ve Kıbrıslı Rumlar varsa bunu yasadışı, etik dışı ve yanlış buluyorum” dedi.

Dimosthenus böyle bir şeyin bilgisine gelmesi veya fark etmesi durumunda, bir sonraki Rektörler Konseyi’nde de personel düzeyinde de gündeme getireceğini belirterek “buna kati surette karşı olacağım ve ondan itibaren meseleyi devletin, kurumsal organları: Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve böyle bir durumda hangi kurumun müdahale etmesi gerekirse onun aracılığıyla yönetmesi gerekir” dedi.

