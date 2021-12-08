banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Genel Kurul yarın toplanıyor
Koronavirüs 2 can daha aldı
Koronavirüs 2 can daha aldı
Girne-Lefkoşa Anayolu’nda feci kaza
Ölümlü kaza!
Boykot ve sokak mı dediniz!
Boykot ve sokak mı dediniz!
banner405

Aile içi şiddet şikayetlerinde rekor

Güney Kıbrıs’ta polise yapılan aile içi şiddet şikâyetlerinde yüzde 30 artış kaydedildi.

08 Aralık 2021 Çarşamba 13:30
Aile içi şiddet şikayetlerinde rekor

Fileleftheros’un Rum polisi verilerine dayandırdığı habere göre, 2018’de 942, 2019’da bin 194, 2020’de bin 860 olan kadına veya çocuğa kötü muamele şikâyeti sayısı bu yılın ilk 10 ayında 2 bin 725 ile rekor kırdı.

banner341
Aile içi şiddet olaylarında birinciliği Limasol kazası elinde bulundururken sadece Lefkoşa kazasında tahkikatı yapılan 18 kadına eşinden veya eski eşinden tecavüz dosyası araştırıldı, geçen hafta 4’ü mahkemeye sevk edildi.

banner360
Son Güncelleme: 08.12.2021 14:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneydeki Merkezi Cezaevi’nde Netflix çekimleri
Güneydeki Merkezi Cezaevi’nde Netflix çekimleri
Tarıma 50 milyon Euro destek
Tarıma 50 milyon Euro destek
Güney Kıbrıs'ta okullarda bulaş artıyor
Güney Kıbrıs'ta okullarda bulaş artıyor
Trodoslar dağlarına kar yağdı
Trodoslar dağlarına kar yağdı
Colin Stewart 10 Aralık’ta liderlerle ayrı ayrı görüşecek
Colin Stewart 10 Aralık’ta liderlerle ayrı ayrı görüşecek
Kudüs’teki üçlü zirveden mesajlar
Kudüs’teki üçlü zirveden mesajlar
Güneyde bugün Kovid-19’dan ölüm yok, 619 vaka var
Güneyde bugün Kovid-19’dan ölüm yok, 619 vaka var
Larnaka’daki caminin kundaklanması olayında 27 yaşındaki Suriyeli göçmen tutuklandı
Larnaka’daki caminin kundaklanması olayında 27 yaşındaki Suriyeli göçmen tutuklandı
Petridis:"Türkiye'nin tutumu RMMO'nun sürekli geliştirilmesini gerektiriyor"
Petridis:"Türkiye'nin tutumu RMMO'nun sürekli geliştirilmesini gerektiriyor"
Türkiye’yle ilgili alınabilecek önlemleri içeren belgenin üçüncü taslağı hazır
Türkiye’yle ilgili alınabilecek önlemleri içeren belgenin üçüncü taslağı hazır

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim