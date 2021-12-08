Aile içi şiddet şikayetlerinde rekor

Fileleftheros’un Rum polisi verilerine dayandırdığı habere göre, 2018’de 942, 2019’da bin 194, 2020’de bin 860 olan kadına veya çocuğa kötü muamele şikâyeti sayısı bu yılın ilk 10 ayında 2 bin 725 ile rekor kırdı.
Son Güncelleme: 08.12.2021 14:29
Güney Kıbrıs’ta polise yapılan aile içi şiddet şikâyetlerinde yüzde 30 artış kaydedildi.
Fileleftheros’un Rum polisi verilerine dayandırdığı habere göre, 2018’de 942, 2019’da bin 194, 2020’de bin 860 olan kadına veya çocuğa kötü muamele şikâyeti sayısı bu yılın ilk 10 ayında 2 bin 725 ile rekor kırdı.