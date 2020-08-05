Aihm’e Taşınan Dava Konusundaki Haber Rum Basınında

Lefkoşa, 5 Ağustos 2020 : “Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı’na” ait araziye ilişkin haberler Rum basınında yer almaya devam ediyor. “Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı’na” ait Güney Lefkoşa’daki 4 buçuk dönümlük arazi üzerinde bulunan 4 binayla ilgili olarak, Güney Kıbrıs’ta iç hukuk yolunun tüketildiği ve davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşındığı konusunda “Yenidüzen” gazetesinde yer alan özel röportajla ilgili haberler, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş bir şekilde yer buldu.
(İY/HÖ)