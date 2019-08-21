Ahna’da ara bölgede “anti işgal eylem”

“Ahna” (Düzce) kökenlilerin 25 Ağustos Pazar günü ara bölgeye yürüyerek “anti işgal eylem” düzenleyeceği haber verildi.

Fileleftheros’a göre, sözde “Ahna Muhtarı” Nikos Vasilas, eylemlerinin ayinden sonra başlayacağını ve “Ahna Koruluğu”ndan ara bölgeye kadar yürüyüş düzenleneceğini söyledi. Ara bölgede Düzce’ye geri dönmek için dua edilecek bir ayin düzenleneceğini, ardından da konuşmalar ve sanatsal etkinlikler yer alacağını ekledi.



“Ahna Gençlik Konseyi” Başkanı Sofianos Lambru da konsey olarak 25 Ağustos’taki eyleme katılacaklarını açıkladı.Ada genelindeki Düzce kökenlileri de katılmaya çağırdı.