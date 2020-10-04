banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1145
ALTIN
474.617
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0522
EURO
9.0774
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu öğrendim...
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu...
Seçim sonrası seçim senaryoları
Seçim sonrası seçim senaryoları
Anayasa değişikliği bahane
Anayasa değişikliği bahane
O paralar uçtu gitti!
O paralar uçtu gitti!
banner376

Ahilleas Dimitriadis’ten Ara Bölgede Pandemi Hastanesi Önerisi

Lefkoşa, 4 Ekim 20 : Rum avukat Ahilleas Dimitriadis, Kıbrıs’taki her iki toplumdaki Kovid-19 vakalarının tedavi görebileceği ara bölgedeki Lefkoşa Uluslararası Havalimanı alanına pandemi hastanesi kurulmasını önerdi. 

04 Ekim 2020 Pazar 12:37
Ahilleas Dimitriadis’ten Ara Bölgede Pandemi Hastanesi Önerisi
banner337
banner351

Lefkoşa, 4 Ekim 20 : Rum avukat Ahilleas Dimitriadis, Kıbrıs’taki her iki toplumdaki Kovid-19 vakalarının tedavi görebileceği ara bölgedeki Lefkoşa Uluslararası Havalimanı alanına pandemi hastanesi kurulmasını önerdi. 
Alithia ve diğer gazeteler, Ahilleas Dimitriadis’in, Rum Haber Ajansı’na yapmış olduğu konuyla alakalı açıklamasına yer verdi. 
Haberi “Güven Yaratıcı Önlem Olarak Ara Bölgede Kovid-19 Hastanesi” başlığıyla veren gazete, Dimitriadis’in, her iki toplumdaki, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum, Kovid-19 vakalarını tedavi göreceği bir pandemi hastanesinin, ara bölgedeki Lefkoşa Uluslararası Havalimanı alanına kurulması önerisi yaptığını yazdı.
Habere göre, Dimitriadis, AB ve BM’nin ekonomik katkılarıyla inşa edilecek pandemi hastanesinin, Sağlıkla ilgili Teknik Komite himayesinde faaliyete geçmesini önerdi. 

banner341
Kovid-19 ile ilgili mücadelenin henüz sonlanmadığını ve muhtemelen ikinci bir dalganın olacağından söz eden Dimitriadis, BM Genel Sekreteri’nin, Güven Yaratıcı Önlemler’in geliştirilmesi üzerinde de durduğunu söyledi. 
Dimitriadis, virüsün Yeşil Hat’ta durmaması ve tüm Ada için tehlikeye gebe olması nedeniyle öncelikli amacın pandeminin göğüslenmesi olduğunu söyledi. 
Bu amacın yerine getirilmesine yönelik olarak BM, AB ve iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, Kıbrıs Türk tarafı ve Rum Yönetimi ile temas turlarına başlanıldığını söyleyen Dimitriadis, Ercan Uluslararası Havalimanı alanının her iki taraftan ambulansların kolay erişebileceği bir yer olduğuna da dikkat çekti. 
(FK/FEZ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiprianu’dan Hükümete Eleştiri
Kiprianu’dan Hükümete Eleştiri
Alman Gazetesinde Avrupa Konseyi Zirvesine İlişkin Haber
Alman Gazetesinde Avrupa Konseyi Zirvesine İlişkin Haber
Güney Kıbrıs'ta 22 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 22 yeni vaka
Rum Polisi İsmet Aksu’yu Arıyor
Rum Polisi İsmet Aksu’yu Arıyor
“çıtayı Yükselttiler Ve Altına Düştüler…”
“çıtayı Yükselttiler Ve Altına Düştüler…”
Sınıf Arkadaşından Aldığı Hintkenevirli Sigarayı İçen 15 Yaşındaki Çocuk Hastanelik Oldu
Sınıf Arkadaşından Aldığı Hintkenevirli Sigarayı İçen 15 Yaşındaki Çocuk Hastanelik Oldu
Bulaş Zincirinin Büyümesi Nedeniyle Larnaka’da Ek Tedbirler Alınıyor
Bulaş Zincirinin Büyümesi Nedeniyle Larnaka’da Ek Tedbirler Alınıyor
Güney Kıbrıs’ta 2412 Virüs Testi Yapıldı Ve 17 Yeni Covid-19 Vakası Daha Saptandı
Güney Kıbrıs’ta 2412 Virüs Testi Yapıldı Ve 17 Yeni Covid-19 Vakası Daha Saptandı
Baf’taki Kıbrıs Türk Mallarının Durumuyla İlgili Şikayetler
Baf’taki Kıbrıs Türk Mallarının Durumuyla İlgili Şikayetler
Genç anneye, 4 yaşındaki oğlunun önünde polis şiddeti
Genç anneye, 4 yaşındaki oğlunun önünde polis şiddeti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim