Ağrotur Sakinleri Öfkeli

Lefkoşa, 4 Temmuz 19 : Ağrotur sakinlerinin, Ağrotur İngiliz üslerinin varlığı nedeniyle bölgede maruz kaldıkları sorunlardan dolayı öfkeli olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi” Üslerin Kabusuyla Yaşıyorlar- Ağrotur Sakinleri, Üsler-Sığınakla, Öfkeli” başlıklı haberinde, Ağrotur sakinlerinin, yıllardır, evlerinin bir nefes uzaklığındaki, başka şeylerin yanı sıra savaş halindeki komşu ülkelere yönelik saldırılar için sığınak olarak da İngiliz Üslerine ait askeri havalimanının varlığından kaynaklanan korkuyla yaşadıklarını yazdı.

Gazete, Ağrotur sakinlerinin, askeri faaliyetlerden dolayı yaşadıkları ciddi sorunlardan bir tanesinin de savaş uçaklarının, köyün üstünde gidip-gelmesi ile bunların çıkardığı gürültü olduğunu belirtti.

Tüm bu konuların, dün gerçekleştirilen protesto toplantısında ele alındığını belirten gazete, Ağrotur sakinlerinin, bu savaş uçaklarından birinin düşmesi ihtimali ile İngiliz üslerine yönelik bir saldırı gerçekleştirilmesinin yegane korkuları olduğuna da dikkati çekti.



Habere göre, kaygılarını ve öfkelerini dile getiren köy sakinleri “hiç kimse bizim için kaygılanmıyor, herkes bizi sildi” ifadelerini kullandı.Ağrotur sakinleri, öfkelerinin yanı sıra genel olarak karşı karşıya kaldıkları sorunları da dile getirdi ve İngilizlerin, Ağrotur’u sömürgeleri, kendilerini (Ağrotur sakinlerini) ise köle olarak gördüğünü ifade ettiler.(FK/ÖK)