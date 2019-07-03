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Ağrotur sakinleri F-35’leri protesto edecek

Ağrotur sakinleri F-35’leri protesto edecek

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:10
Ağrotur sakinleri F-35’leri protesto edecek

Ağrotur sakinlerinin, bugün öğleden sonra, Suriye’deki operasyonlar maksatlı Ağrotur üzerinden uçan F-35 savaş uçaklarının neden olduğu gürültüye ilişkin olarak bir kez daha protestoda bulunacağı belirtildi.

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Politis gazetesi, Ağrotur İngiliz Üslerine iniş yapan F-35 savaş uçaklarının dayanılmaz gürültüye neden olduğuna, bunun sonucunda da Ağrotur sakinlerinin gün boyunca sessizlik bulamadığına dikkati çekti.

Habere göre protesto etkinliğine AKEL Milletvekili Yorgos Georgiu, Andros Kavkalias ve Kostas Kosta da katılacak.

Gazete ayrıca İngiliz Üslerinin, dün yaptığı açıklamada, bugün için sabah 09:00-16:00 saatleri arasında kontrollü patlamalar gerçekleştireceği ve halkın seslerden dolayı endişe duymaması yönünde açıklama yaptığını da yazdı.

Son Güncelleme: 03.07.2019 12:21
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