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Agresif hava koşulları Güney’de hayatı olumsuz etkiliyor

Bölgede son 24 saattir etkili olan agresif hava koşulları Rum tarafında hayatı olumsuz etkiliyor.

Agresif hava koşulları Güney’de hayatı olumsuz etkiliyor

Bölgede son 24 saattir etkili olan agresif hava koşulları Rum tarafında hayatı olumsuz etkiliyor.

07 Ocak 2020 Salı 09:58
Agresif hava koşulları Güney’de hayatı olumsuz etkiliyor

Rum haber kaynakları, şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle özellikle Baf ve Larnaka başta olmak üzere Güney Kıbrıs genelinde birçok evi ve iş yerini su bastığını, ağaçların söküldüğünü, tabelaların uçtuğunu, yollarda çökmeler ve derin çatlaklar oluştuğunu, dağlık bölgelerdeki yollarda taş ve toprak kaymaları meydana geldiğini, bazı  bölgelerde yolların trafiğe kapatıldığını bildirdi.
Güney Kıbrıs genelindeki barajlardaki doluluk oranı yüzde 94,6’ya ulaştı, birçok barajda taşma meydana geldi. Taşan barajların yakınlarında sulara gömülen bazı araçlar Rum polisi ve itfaiyesi tarafından kurtarıldı. 
Limasol-Potamiu köyündeki “Neu Yordani” isimli manastırda, 18 kişi, mahsur kaldı, polis ve itfaiye kurtarma çalışması başlattı.

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Lefkoşa’nın Rum kesiminde Aşağı Deftera bölgesinde yollar, aşırı  yağış nedeniyle nehir haline gelirken derelerin taşması nedeniyle şehir içerisindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı. 
Ağaçların elektrik iletim hatları üzerine düşmesi nedeniyle Limasol ve Baf’ın bazı bölgelerine elektrik enerjisi verilemiyor.
Hava şartlarının Perşembe gününe kadar devam etmesi beklenirken Rum Meteoroloji dairesi tarafından şiddetli yağış ve rüzgar için verilen sarı alarm durumu devam ediyor. 
 

Son Güncelleme: 07.01.2020 14:06
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