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“AGİT Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmaya hazır”

“AGİT Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmaya hazır”

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:45
“AGİT Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmaya hazır”

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenterler Meclisi Başkanı George Tsereteli’nin, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu haber verildi.
Tsereteli’nin temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geldiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki ileri sürülen meydan okumalarının görüşmenin gündeminde olduğunu kaydetti.
Haberde, Anastasiadis’in Tsereteli’yi Kıbrıs sorunundaki mevcut durum konusunda bilgilendirdiği, aynı zamanda Rum hükümetinin, Türkiye’nin sözde Rum MEB’i içerisindeki ileri sürülen kışkırtıcı faaliyetleriyle ortaya çıkan durumun ele alınması için gösterdiği çabalara atıfta bulunduğu belirtildi.
Anastasiadis’in, AGİT’in, devletler arasındaki işbirliği, aynı zamanda barış istikrarın sağlanması hedefiyle gerçekleştirdiği faaliyetlerinden övgüyle söz ettiği de belirtildi.

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AGİT Başkanı Tsereteli ise, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’le yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, AGİT’in elindeki bütün araçlarla Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.
AGİT’in, birçok bölgede çatışmaların çözümü konusunda önemli rol oynadığını dile getiren Tsereteli, kendilerinin Kıbrıs sorununun çözümüne doğrudan müdahil olmadıklarını, fakat Rum Meclis Başkanına da söylediği üzere, arabuluculuk ve çatışmaların çözümü konusunda önemli bir kazanım ve uzmanlığa sahip bir örgüt olarak, ellerindeki bütün araçlarla yardımcı olmaya hazır olduklarını yineledi.
Bu ülkede ve bu bölgede, bir dizi problem ve sıkıntı var olduğunu gördüklerini ve bunların Akdeniz bölgesi, AGİT bölgesine uzanabileceğini de dile getiren Tsereteli, bunların göçmen akışları, terör tehditleri, iklim değişikliği ve insanlık hakları olduğunu izah etti.
Tsereteli, sorunun uygun politikalarla ele alınması gereken birçok problem olduğunu sözlerine ekledi.
 

Son Güncelleme: 19.06.2019 12:54
Anahtar Kelimeler:
AGİTKıbrıs Sorunu
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