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Afrodit Yatağındaki Üretimle İlgili Beklentiler Yerine Getirilmedi

Lefkoşa, 9 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki (ΜΕΒ) “Afrodit” yatağında doğalgaz keşfedilmesinin üzerinden 6 yıl geçmiş olmasına rağmen, doğalgazla ilgili beklentilerin hala yerine getirilmediği bildirildi.

Afrodit Yatağındaki Üretimle İlgili Beklentiler Yerine Getirilmedi

Lefkoşa, 9 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki (ΜΕΒ) “Afrodit” yatağında doğalgaz keşfedilmesinin üzerinden 6 yıl geçmiş olmasına rağmen, doğalgazla ilgili beklentilerin hala yerine getirilmediği bildirildi.

09 Haziran 2019 Pazar 08:57
Afrodit Yatağındaki Üretimle İlgili Beklentiler Yerine Getirilmedi

Lefkoşa, 9 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki (ΜΕΒ) “Afrodit” yatağında doğalgaz keşfedilmesinin üzerinden 6 yıl geçmiş olmasına rağmen, doğalgazla ilgili beklentilerin hala yerine getirilmediği bildirildi.
Kathimerini gazetesi, doğalgaz gelirlerinin paylaşımı sözleşmesindeki koşullarla ilgili düzenlemelerin, doğalgazın üretilmeye başlama tarihini 6 yıl uzattığını kaydederken, anlaşmanın 2008 yılında, Hristofyas Hükümeti zamanında imzalandığını ve mevcut hükümet tarafından yönetildiğini yazdı.
Gazete, sözde “MEB” içerisindeki ilk yatağın keşfedilmesiyle ilgili geri sayımın 10 Mart 2013’te başladığını belirterek, doğalgazdan ticari istifadenin başlangıç tarihinin 2019 olarak belirlendiğini, ancak henüz hiçbir şey yapılmadığını kaydetti.
Ticari istifadede gecikme yaşanmasının, iç cephede siyasi çatışmalar yaşanmasına yol açtığını belirten gazete, bazı olaylar silsilesinin bugünkü duruma gelinmesine yol açtığını ve doğalgaz gelirlerinin paylaşımı sözleşmesinde yapılan son değişikliğin, bazı hususlara işaret ettiğini yazdı.
Gazete, doğalgaz gelirlerinin paylaşımı sözleşmesine takvimler ve doğalgaz yataklarının geliştirilmesiyle ilgili bazı cezalar eklendiğini, bunun da başta yapılan sözleşmede,  söz konusu maddelerin yer almadığını gösterdiğini ve akıllarda soru işareti yarattığını kaydetti.
İkinci hususun ise, Anastasiadis Hükümeti’nin birinci beş yıllık döneminde, sürecin ilerleyebilmesi adına sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılması konusunu gündeme getirmemesi olduğunu belirten gazete, doğalgaz gelirlerinin paylaşımı sözleşmesindeki maddelerin düzenlenmesi için 2018 yılının Eylül ayında masaya oturulduğunu ve 2024-2025 yılı için takvim belirlendiğini yazdı.

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Gazete,yalnızca “Afrodit” yatağıyla ilgili sürecin değil, teyit sondajı yapılan ve içerisinde doğalgaz bulunan diğer yataklarla ilgili sürecin de geciktiğine işaret ederek, tüm süreç göz önünde bulundurulduğunda “Afrodit” yatağından doğalgazın 17 sene sonra üretim safhasına girebileceğini kaydetti.
ELLİNAS: “AFRODİT YATAĞINDAN 9,5 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE EDİLMESİ OLANAKSIZ”
Öte yandan, Haravgi gazetesi de, hidrokarbon yatakları uzmanı Haralambos Ellinas’ın, “Afrodit” yatağından 9,5 milyar dolar gelir elde edilmesinin, günümüz piyasa koşullarında olanaksız olduğunu söylediğini yazdı.
Ellinas, doğalgaz gelirlerinin paylaşımı anlaşması gereği, elde edilecek kârdan “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne verilecek yüzdeliğin, dönemin petrol fiyatlarının ne olacağı ve bunun gibi diğer verilerden önemli ölçüde etkileneceğine işaret ederek, 9,5 milyar dolarlık gelir elde edileceği fikrinin “çok iyimser bir fikir” olduğunu ancak olanaksız olduğunu belirtti.
Ellinas, “Afrodit” yatağındaki doğalgazın 4,1 tcf olarak hesaplandığını ve bunun, yüzde 50 var olma olasılığı şeklinde yorumlandığını kaydederken, var olma olasılığının yüzde 50 olduğu durumlarda geliştirme çalışmaları yapılmadığını ve bankaların, var olma olasılığı yüzde 90 ve üzerindeki durumlarda yatırım yaptığını söyledi.
(GE/FEZ)
 

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