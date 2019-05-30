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“afrodit” Yatağı Konusunda Şirketlerle Anlaşmaya Varıldığı İddia Edildi

LAKKOTRİPİS PARTİLERİ BİLGİLENDİRİYOR 

“afrodit” Yatağı Konusunda Şirketlerle Anlaşmaya Varıldığı İddia Edildi

LAKKOTRİPİS PARTİLERİ BİLGİLENDİRİYOR 

30 Mayıs 2019 Perşembe 08:09
“afrodit” Yatağı Konusunda Şirketlerle Anlaşmaya Varıldığı İddia Edildi

LAKKOTRİPİS PARTİLERİ BİLGİLENDİRİYOR 
Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 12’inci parselde yer alan “Afrodit” yatağını geliştirme ve bundan faydalanma hakkına sahip olan şirketlerle, mevcut anlaşmanın yeniden düzenlenmesi amacıyla sürdürülen müzakerelerin başarıyla sonuçlandığı iddia edildi. 
Politis gazetesi “Afrodit İçin Anlaşma Sağlandı-Lakkotripis Partileri Bilgilendirdi” başlıklı haberinde, Rum hükümetinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 12’inci parselde yer alan “Afrodit” yatağını geliştirme ve bundan faydalanma hakkına sahip olan Noble-Shell-Delek şirketleriyle, mevcut anlaşmanın yeniden düzenlenmesi amacıyla sürdürdüğü müzakerelerin başarıyla sonuçlandığını yazdı. 
Her iki tarafın, müzakereleri, 12’inci parseldeki “Afrodit” yatağının geliştirilmesine ilişkin çok yıllı plan ve gelirlerin paylaşılmasına ilişkin yeni anlaşma ile sonuçlandırdığını yazan gazete, yeni anlaşmanın imzalanması için ise, her iki tarafın, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in partileri bilgilendirmesinin de dahil olduğu, bazı gerekli süreçlerden geçmesi için biraz zamana gereksinim olduğunu belirtti. 

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Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, gelecek hafta bir araya gelmeleri için siyasi partilere zaten mektup gönderdiğini yazdı.
Rum Yönetimi’nin yeni anlaşma konusundaki taahhüdünden önce partilerin bilgilendirileceği konusunda Lakkotripis’in söz verdiğini yazan gazete, hükümetin ayrıca siyasi partilerin Rum Yönetimi Başkanı tarafından da bilgilendirileceği taahhüdünde bulunduğunu ancak mevcut aşamada, Lakkotripis’in, enerji konularından sorumlu siyasi parti temsilcileriyle görüşmesinin ayarlandığını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuya müdahil olmasının partilerin ortaya koyacağı görüşlere bağlı olacağını belirtti. 
Habere göre Rum Yönetimi, hepsi olmasa bile, partilerin büyük çoğunluğunun, yeni anlaşma konusunda uzlaşma gösterecekleri beklentisini de taşıyor.
Enerji Bakanı Lakkotripis, TOTAL-ENI konsorsiyumundaki 7’inci parselin değerlendirilmesine ilişkin hakların devredilmesi konusundaki gelişmeler hakkında da partilere bilgi verecek.

(FK/ŞEB)
 

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