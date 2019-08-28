“Afrodit” yatağından ilk doğal gaz akışının 2025'te başlaması bekleniyor

Politis gazetesi “Shell’le Anlaşmaya Yakın - Yeni Öneri Günler İçinde” başlıklı haberinde, Rum hükümeti ile şirketler arasında, elde edilecek olan gelirlerin paylaşımı oranı konusunda henüz kesin bir sonuç ortaya çıkmadığını yazdı.

Gazete, 12’nci parselde yer alan “Afrodit” yatağından Mısır’daki “Idku” isimli sıvılaştırma terminaline yönelik doğal gaz akışının, 2025 yılında başlamasının beklendiğini bildirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün Shell şirketinin yeni genel müdür yardımcısı Venter De La Rei başkanlığındaki heyetiyle bir araya geldiğini kaydeden gazete, Venter De La Rei’in şirketin Doğu Akdeniz’le ilgili sorumlusu olduğunu belirtti.

Görüşmede Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in eşlik ettiğini yazan gazete, Lakkotripis’in görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, yapılan değerlendirmeler ve ortaya konulan zaman takvimleri temelinde, Mısır’daki Idku isimli sıvılaştırma terminali tarafından değerlendirilmesi için, 2025 yılında “Afrodit” yatağından doğal gaz çıkarılmasının hesaplandığını söylediğini iletti.

Lakkotripis’in 2025 yılına daha beş yıl olmasının problem teşkil etmediğini belirttiğini aktaran gazete, yatağın hacminin daha doğru bir şekilde belirlenmesi için, o zamana kadar ikinci bir teyit sondajı yapılmasının ihtimal dahilinde olduğunu yazdı.

Gazete Shell şirketinin, hem “Afrodit” yatağının değerlendirmesiyle ilgili konsorsiyuma, hem de Mısır’daki sıvılaştırma terminalinin ortak idaresine iştirak etmekte olduğunun vurgulanması gerektiğini de kaydetti.

Rum Enerji Bakanı Lakkotripis ise açıklamasında, Rum hükümetinin “Afrodit” yatağıyla ilgili yeni bir geliştirme ve üretim planı hazırlanması için, şirketlerden oluşan konsorsiyumla yapmakta olduğu istişarelerin son aşamasında bulunduğunu belirtti.

Önümüzdeki günlerde planın yeni versiyonunu almayı beklediklerini ve bunun üzerine mutabakata varılması gerektiğini dile getiren Lakkotripis, bunun üzerinde mutabakata varılmasının ardından ise, planın yeni versiyonunun revize edilmiş sözleşmeyle birlikte Bakanlar Kuruluna sevk edileceğini ve Bakanlar Kurulunun da olumlu bir karar vermesi durumunda, projenin ilerlemesi için yeni bir işletme ruhsatı çıkarılacağını izah etti.

Lakkotripis’in şirketler grubuyla hükümet arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili detay vermek istemediğini de kaydeden gazete, Lakkotripis’in bunların gizli olduğunu söylediğine dikkati çekti.

Gazeteye göre “Afrodit” yatağının değerlendirilmesinden elde edilecek gelir yüzdelerinin paylaşımını (Rum Yönetimi için yüzde 57, şirketler için yüzde 43) teyit etmekten kaçınan Lakkotripis, “bunun özellikle uluslararası piyasalardaki petrol fiyatına, yatağın büyüklüğüne, üretiminin ne kadar süreceğine ve birçok faktöre bağlı olduğuna” dikkati çekti.

Bakanlığın incelemekte olduğu bazı senaryolar bulunduğuna işaret eden Lakkotripis, ancak şu an kesin yüzdeye atıfta bulunmanın riskli olduğunu belirtti.

Boru hatları meselesinin, artık şirketleri ilgilendiren bir konu mu olduğunun sorulması üzerine ise Lakkotripis, devletlerarası anlaşma konusunun kapandığını dile getirdi.



Tabii ki projenin şekillendirilmesi, yani buna kimlerin katılacağının belirlenmesi gerektiğini ifade eden Lakkotripis, Afrodit yatağını Mısır kıyılarıyla bağlayacak olan boru hattıyla ilgili yapılması gereken yeterince teknik ve ekonomik iş bulunduğuna işaret etti.Gazeteye göre Lakkotripis’e, “Kalipso” yatağıyla ilgili sonuçlar ve MEB’deki geriye kalan deniz parselleriyle ilgili yeni gelişmeler olup olmayacağı sorusu da soruldu.Lakkotripis’in şu an kendilerini meşgul etmekte olan konunun “Afrodit” yatağı olduğunu dile getirdiğini yazan gazete, Lakkotripis’in 2020 ve 2021 yıllarında 9 dokuz sondaj daha yapılmasına karar verildiğini yinelediğini aktardı.Gazete, 2019 yılının sonuna kadar, tek yanlı olarak ilan edilen Rum MEB’indeki ruhsatlı parsellerde yeni sondajlar yapılmasının beklenmediğini ve bu zamanın Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler açısından siyasi olarak değerlendirilebileceğini ekledi.Haber Alithia’da “Sürecin İteklenmesi - Afrodit Yatağından İlk Doğal Gaz 2025 Yılında”, Fileleftheros’ta “Afrodit’ten Doğal Gaz 2025’te - Shell Hem Üretici Hem de Satıcı Olarak Çifte Role Sahip”, Haravgi’de ise “Afrodit Yatağının Geliştirme ve Üretim Planını Beklerken” başlıklarıyla yer aldı.

DOĞAL GAZDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ İSE 2021’DE

Gazete başka bir haberinde ise, Rum Devlet Doğal Gaz Şirketi (DEFA) Başkanı Simeon Kassianidis başkanlığındaki bir heyetin, dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile bir araya geldiğini haber verdi.

Gazeteye göre Kassianidis görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, elektrik üretimi için Güney Kıbrıs’a 2021 yılı sonunda doğal gaz geleceğini teyit etti.

Görüşmede doğal gazın Güney Kıbrıs’a gelişiyle ilgili altyapılara ilişkin ihale sürecinin başarılı bir şekilde tamamlandığı konusunda bilgilendirmede bulunulduğunu yazan gazete, Kassianidis’in 2 Çinli, 2 Yunan ve bir de Norveçli şirketten oluşan bir şirketler grubunun iyi bir teklif verdiğini söylediğini iletti.

Kassianidis, bu şirketler grubunun teklifinin, öngörülen zaman takvimleri, aynı zamanda proje için öngörülen bütçe içerisinde tamamlanabileceğini ifade etti.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de, Güney Kıbrıs’a doğal gaz gelişiyle ilgili süreçlerin, DEFA tarafından başarılı bir şekilde tamamlanmasına memnuniyet belirttiğini ekledi.



