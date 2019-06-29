banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96485
ALTIN
262.514
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3553
EURO
6.5832
Araç şarampole yuvarlandı! 1 yaralı
ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI!
Ölümlü trafik kazası
Son Dakika
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI
Feci trafik kazası
FECİ TRAFİK KAZASI
Kamyon ile otobüs çarpıştı!
KAMYON İLE OTOBÜS ÇARPIŞTI!
banner307
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası
Kapat

Af Örgütü Suriyeli Ahmet’in Güney’e Dönebilmesi İçin Kampanya Başlattı

Lefkoşa, 29 Haziran 19 (.): Uluslararası Af Örgütü’nün, 7 yıl Rum tarafında ikamet eden, bir Rum kadınla evlenen ve iki de çocuğu olan Ahmet H. isimli Suriyeli’nin,  Macaristan’daki cezaevinden tahliye edildiği Ocak 2019’dan beridir Güney’deki ailesinin yanına dönebilmesi için kampanya başlattığı bildirildi.

Af Örgütü Suriyeli Ahmet’in Güney’e Dönebilmesi İçin Kampanya Başlattı

Lefkoşa, 29 Haziran 19 (.): Uluslararası Af Örgütü’nün, 7 yıl Rum tarafında ikamet eden, bir Rum kadınla evlenen ve iki de çocuğu olan Ahmet H. isimli Suriyeli’nin,  Macaristan’daki cezaevinden tahliye edildiği Ocak 2019’dan beridir Güney’deki ailesinin yanına dönebilmesi için kampanya başlattığı bildirildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:19
Af Örgütü Suriyeli Ahmet’in Güney’e Dönebilmesi İçin Kampanya Başlattı

Lefkoşa, 29 Haziran 19 (.): Uluslararası Af Örgütü’nün, 7 yıl Rum tarafında ikamet eden, bir Rum kadınla evlenen ve iki de çocuğu olan Ahmet H. isimli Suriyeli’nin,  Macaristan’daki cezaevinden tahliye edildiği Ocak 2019’dan beridir Güney’deki ailesinin yanına dönebilmesi için kampanya başlattığı bildirildi.
Alithia’nın haberine göre 2015’te Rum eşi ve iki çocuğunu bırakarak Suriye’ye giden ve aile büyüklerini ve akrabalarını savaş ortamından kaçırıp Avrupa’ya götürmek isteyen Ahmet, Macaristan’da kendilerini yakalayan sınır muhafızlarına taş atarak direndiği için hapse atıldı.

banner317
Ahmet’e verilen 10 yıl hapis cezası önce 7 yıla sonra da tahliye yolu açık olmak üzere 4 yıla indirildi. Ahmet’in taş atmasının terörist hareket addedilerek hapse çarptırılmasını haksız bulan Uluslararası Af Örgütü, Ahmet için 100 binden fazla imza toplamıştı. Ahmet, Ocak 2019’ta tahliye oldu ancak şimdi de, Güney’de daha önce kazandığı ikamet izni ve diğer seyahat belgelerini kaybettiği için Rum tarafına gidemiyor. Af Örgütü şimdi de Rum tarafına gidebilmesine yardımcı olmak için “BringAhmedHome” isimli bir kampanya başlattı. 
(ŞA/GÜL) 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis’in Demeci
Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis’in Demeci
Rum Kesiminde Postanın Adını Kullanarak Dolandırıcılık
Rum Kesiminde Postanın Adını Kullanarak Dolandırıcılık
İki Yangın Helikopteri Daha Kiralanacak
İki Yangın Helikopteri Daha Kiralanacak
Paralimni Lisesi’nde Sadece Hıristiyan Ortodokslar İçin Yarışma
Paralimni Lisesi’nde Sadece Hıristiyan Ortodokslar İçin Yarışma
Yeşil Hat’ta Yakın Olan Benzin İstasyonları Şikayetçi
Yeşil Hat’ta Yakın Olan Benzin İstasyonları Şikayetçi
Psikolojik Nedenlerden Dolayı Askerliği Ertelenenlere Sağlık Karnesi Verilmeyecek
Psikolojik Nedenlerden Dolayı Askerliği Ertelenenlere Sağlık Karnesi Verilmeyecek
Maraş Kökenli Rumlar Dün Rum Başkanlık Sarayı Önünde Eylem Yaptı
Maraş Kökenli Rumlar Dün Rum Başkanlık Sarayı Önünde Eylem Yaptı
Senatör Cambon: “fransa Total Şirketini Koruyacak”
Senatör Cambon: “fransa Total Şirketini Koruyacak”
Anastasiadis kaza geçirdi
Anastasiadis kaza geçirdi
Anastasiadis'ten Guterres'e: “Maraş’la ilgili pozisyonunuzu koruyun”
Anastasiadis'ten Guterres'e: “Maraş’la ilgili pozisyonunuzu koruyun”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim