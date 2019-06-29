Af Örgütü Suriyeli Ahmet’in Güney’e Dönebilmesi İçin Kampanya Başlattı

Lefkoşa, 29 Haziran 19 (.): Uluslararası Af Örgütü’nün, 7 yıl Rum tarafında ikamet eden, bir Rum kadınla evlenen ve iki de çocuğu olan Ahmet H. isimli Suriyeli’nin, Macaristan’daki cezaevinden tahliye edildiği Ocak 2019’dan beridir Güney’deki ailesinin yanına dönebilmesi için kampanya başlattığı bildirildi.
Alithia’nın haberine göre 2015’te Rum eşi ve iki çocuğunu bırakarak Suriye’ye giden ve aile büyüklerini ve akrabalarını savaş ortamından kaçırıp Avrupa’ya götürmek isteyen Ahmet, Macaristan’da kendilerini yakalayan sınır muhafızlarına taş atarak direndiği için hapse atıldı.
(ŞA/GÜL)