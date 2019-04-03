Abonelerin Dikkatine!!! Angelidis: “müzakerelerin Yeniden Başlaması Unfıcyp’in Varlığıyla Bağdaştırılamaz” Başlıklı Haberde Düzeltme...

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ANGELİDİS: “MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLAMASI UNFICYP’İN VARLIĞIYLA BAĞDAŞTIRILAMAZ”

Lefkoşa, 3 Nisan 19 : Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, BM yetkililerinin, müzakerelerin BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadaki varlığıyla bağdaştırılamayacağını anladığını söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, BM merkezinde gerçekleştirdiği temaslarla ilgili bilgi veren Angelidis, gerek barış operasyonlarıyla ilgili bakanlar konferansı, gerekse BM yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, UNFICYP’in adadaki varlığının devam etmesi gerektiğine dair görüş birliğine varıldığını kaydetti.

Habere göre Angelidis, konunun, tepeden tırnağa ele alınmaması; yani müzakerelerin hemen yeniden başlamaması halinde, UNFICYP’in adadan gitmesi gerekeceği şeklinde algılanmaması gerektiğini söyledi ve bu görüşü benimseyen BM yetkililerinin de, bu yönde katkıda bulunacağını belirtti.

Angelidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı geçici özel danışman Jane Holle Lute’un temaslarıyla ilgili olarak ise, BM merkezinde yaptığı görüşmelerden birinde bu konuya değinildiğini ve en kısa sürede referans şartlarında anlaşmaya varılması arzusunun vurgulandığını söyledi.

Angelidis ayrıca, Kıbrıs sorununda diyaloğun bir an önce yeniden başlaması temennisini dile getirdi.

(GE/ÖK)