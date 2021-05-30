ABD’nin BM Barış Gücü’ne ayırdığı ödeneğe 472 milyon 400 bin dolar daha ekledi

Alithia gazetesi, ABD’nin aralarında UNFICYP’in de bulunduğu uluslararası barışı koruma faaliyetlerine 2022 yılı için ayırdığı ödeneğe 472 milyon 400 bin dolar daha eklediğini ve ABD Kongresi’ne Cuma günü bu faaliyetler için toplam 1,9 milyar dolarlık bütçe sunulduğunu yazdı.

Gazete, ABD’nin UNFICYP’e 2022 yılı için ayıracağı ödeneğin 15 milyon 735 bin dolar olacağını kaydederek, bu rakamın 2021 yılına göre 5 milyon 828 bin dolar daha fazla olduğunu, 2020 yılında ise 8 milyon 722 bin dolarlık ödenek ayrıldığını belirtti.