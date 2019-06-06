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ABD’li yetkili: “Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi gerekiyor”

ABD’li yetkili: “Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi gerekiyor”

06 Haziran 2019 Perşembe 07:43
ABD’li yetkili: “Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi gerekiyor”

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Yuri Kim, ülkesinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la mevcut stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtirken ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer’ın Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunmakta olduğunu açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Rumların örgütlü oldukları PSEKA örgütünün 35’inci toplantısının ABD’nin başkenti Washington’da başladığını, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Yuri Kim’in toplantıda konuşma yaptığını yazdılar.

Habere göre Kim konuşmasında özetle, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la stratejik işbirliğinin güçlendirilmesinin ABD’nin yararına olacağını ve üç ülkenin de, mevcut anlaşmaların hayata geçirilmesi için çalışmaları gerektiğini belirterek ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer’ın bu hedef doğrultusunda dünden beridir Güney Kıbrıs’ta temaslar gerçekleştirmekte olduğunu ifade etti.

ABD tarafından Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun artık sembolik bir önem taşıdığını ve bu sebepten ötürü duygusal yük haline geldiğini öne süren Kim, bunun akabinde, işbirliğine ilişkin bir sonraki adımların uygulamada atılması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye’nin S-400 füzelerinin alımı yönünde ilerleme kararının sorunlu olduğu iddiasında bulunan Kim, Türkiye’nin, iki ülke başkanları arasındaki iyi ilişki sebebiyle muafiyet elde edebileceğini düşünmesinin riskli bir davranış olacağını öne sürdü.

Kim, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) gerçekleştirdiği faaliyetler konusunda, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’daki dostlarını destekleyen, Türkiye’de de ilgili kişilerin dikkatini çekmeyi sağlayan bir açıklamayı hemen yaptıklarını da ifade etti.

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NATO müttefiki dostları arasında çatışma ve anlaşmazlık yaşanmasının hiç kimseye fayda sağlamayacağını belirten Kim, ABD hükümetinin arabulucu rolü üstlenmeye çalıştığını da öne sürdü.

ABD’nin BM Barış Misyonlarına ilişkin görüşlerini de yineleyen Kim, ABD hükümetinin bu konudaki politikasının UNFICYP’e has olmadığını ve bazı kriterlere dayandığını vurguladı.

Gazete, Rum Başkanlık Sarayı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun da etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin tutumunu değiştirmesi gerektiği iddiasında bulunduğunu aktardı.

Habere göre Fotiu, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde “artmakta olan kışkırtıcılığını göz önünde aldığında, olayların olağan seyrine geri dönmesinin Türkiye tutum değiştirmedikçe mümkün olmayacağını öngördüğünü” iddia etti.

Konuşmasında bilindik Rum tezlerini yineleyen Fotiu, özellikle UNFICYP’in adadaki varlığının gerekliliğini vurgulamaya çalıştı.

Foitu, UNFICYP’in güçsüzleştirilmesi veya geri çekilmesinin Türkiye tarafından, KKTC’yi ileri götürme fırsatı olarak algılanacağı iddiasında bulundu.

Fotiu konuşmasında ayrıca, ABD kongresinin Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunu kaldırma çabalarına da değinerek, ambargonun ABD çıkarlarına ters düştüğü iddiasında bulundu.

Son Güncelleme: 06.06.2019 10:52
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Güney Kıbrıs Işbirliği
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