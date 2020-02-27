AB’den Türkiye aleyhine ilk yaptırım uygulmasının kabulü bekleniyor

Fileleftheros gazetesi “AB’den İlk Yaptırımlara Başlangıç – İki Türk’ün Yer Aldığı Listenin Onaylanmasıyla AB’nin Önlemlerinin Başlaması Bekleniyor” başlıkları altında verdiği haberinde, AB’nin, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetlerine katılan şahıslara yönelik almayı kararlaştırdığı önlemleri bugün hayata geçirmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji faaliyetlerine dahil olan iki Türk vatandaşının yer aldığı listenin bugün AB Rekabet Konseyi’nde onaylanmasının beklendiğini belirtirken listenin açıklanmasının ardından Türkiye’den sert tepki beklendiğinin altını çizdi.

Habere göre söz konusu iki Türk vatandaşının AB’de bulunan olası taşınmaz mallarının dondurulması ve AB’ye giriş yasağı konulması öngörülüyor.