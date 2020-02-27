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AB’den Türkiye aleyhine ilk yaptırım uygulmasının kabulü bekleniyor

Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yasadışı olduğu iddia edilen faaliyetleri konusunda, AB’nin ilk önlemini bugün yürürlüğe koymasının beklendiği öne sürüldü.

AB’den Türkiye aleyhine ilk yaptırım uygulmasının kabulü bekleniyor

Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yasadışı olduğu iddia edilen faaliyetleri konusunda, AB’nin ilk önlemini bugün yürürlüğe koymasının beklendiği öne sürüldü.

27 Şubat 2020 Perşembe 08:57
AB’den Türkiye aleyhine ilk yaptırım uygulmasının kabulü bekleniyor
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Fileleftheros gazetesi “AB’den İlk Yaptırımlara Başlangıç – İki Türk’ün Yer Aldığı Listenin Onaylanmasıyla AB’nin Önlemlerinin Başlaması Bekleniyor” başlıkları altında verdiği haberinde, AB’nin, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetlerine katılan şahıslara yönelik almayı kararlaştırdığı önlemleri bugün hayata geçirmesinin beklendiğini yazdı.

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Gazete, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji faaliyetlerine dahil olan iki Türk vatandaşının yer aldığı listenin bugün AB Rekabet Konseyi’nde onaylanmasının beklendiğini belirtirken listenin açıklanmasının ardından Türkiye’den sert tepki beklendiğinin altını çizdi.

Habere göre söz konusu iki Türk vatandaşının AB’de bulunan olası taşınmaz mallarının dondurulması ve AB’ye giriş yasağı konulması öngörülüyor.

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Son Güncelleme: 27.02.2020 12:04
Anahtar Kelimeler:
AB’den Türkiye Aleyhine Ilk Yaptırım
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