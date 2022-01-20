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ABD’den East Med açıklaması: “Sebep Türkiye’nin tepkisi değil”

ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein, East Med doğal gaz boru hattı konusunda ülkesinin tutumunun Türkiye’yle bir ilgisi olmadığını ifade etti.

20 Ocak 2022 Perşembe 12:00
ABD’den East Med açıklaması: “Sebep Türkiye’nin tepkisi değil”

Fileleftheros gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein’ın Yunanistan’da yetkililerle toplantı gerçekleştirdiği ve toplantıda, ABD’nin East Med doğal gaz boru hattına ilişkin tutumunun Türkiye’yle ilgisi olmadığını söylediğini iddia etti.
Habere göre Hochstein, ABD’nin dünyanın birçok bölgesindeki konvansiyonel yakıtlara ilişkin tutumunu değiştirdiğini, East Med projesi hakkındaki tutumunun ise Türkiye’nin tepkisiyle hiçbir ilişkisi olmadığını ifade etti.
Hochstein, kendi görüşü ile ABD hükümetinin görüşünün aynı doğrultuda olduğunu belirtirken, ABD’nin 2011 yılında bölgedeki enerji işbirlikleriyle çok ilgilendiğini ifade etti.
2015-17 yılları arasında ise Kıbrıs sorununun çözümü için siyasi faaliyetlerin vuku bulduğunu ve enerjinin, müzakereler ve yeni barış süreci için unsur teşkil ettiğini belirten Hochstein, “(barış süreci) eğer başarıya ulaşsaydı Türkiye’nin de yer alması ihtimali olacaktı” şeklinde konuştu.
Hochstein, “Ne yazık ki Türkiye anlaşmayı tamamlamak istemedi ve bu pencere de kapandı” ifadelerini kullandı.

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East Med projesi bugün dahi başlasa tamamlanmasının 10 yıl alacağını vurgulayan Hochstein, son 5-6 yıldır da hiçbir gelişme yaşanmadığını ve elektrik üretimi için farklı kaynaklara yönelmeler olduğunu belirtti.
Hochstein, “East Med projesine ilişkin tutumlarını Doğu Akdeniz’deki gelişmeler sebebiyle değiştirmediklerini, non paper bölgesel koşullar olduğunu” da sözlerine ekledi.
Öte yandan AKEL eski Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise, Anastasiadis hükümetinin dış politikasının tam bir fiyasko haline geldiğini ifade etti.
Haravgi gazetesinin haberine göre Kiprianu, Anastasiadis ve hükümet partilerinin yıllardan beridir East Med projesini büyük bir başarı olarak sunduklarını ve Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik 
 

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Son Güncelleme: 20.01.2022 12:15
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