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Abd’nin İnsan Ticareti Raporuna Göre Güney Kıbrıs İnsan Ticaretiyle Mücadelede Birinci Sırada

Lefkoşa, 22 Haziran 19 : ABD Dışişleri Bakanlığı’nın raporuna göre, Güney Kıbrıs insan ticaretiyle mücadelede birinci sırada yer alıyor.

Abd’nin İnsan Ticareti Raporuna Göre Güney Kıbrıs İnsan Ticaretiyle Mücadelede Birinci Sırada

Lefkoşa, 22 Haziran 19 : ABD Dışişleri Bakanlığı’nın raporuna göre, Güney Kıbrıs insan ticaretiyle mücadelede birinci sırada yer alıyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:13
Abd’nin İnsan Ticareti Raporuna Göre Güney Kıbrıs İnsan Ticaretiyle Mücadelede Birinci Sırada

Lefkoşa, 22 Haziran 19 : ABD Dışişleri Bakanlığı’nın raporuna göre, Güney Kıbrıs insan ticaretiyle mücadelede birinci sırada yer alıyor.

Alithia gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın raporunda, Güney Kıbrıs’ın insan ticaretinin tükenmesi için ciddi bir mücadele verdiğinin ve bu konuda diğer tüm ülkelerin üzerinde olduğunun kaydedildiğini yazdı.

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Habere göre raporda, Güney Kıbrıs’ın insan ticaretiyle mücadele kapsamında insan tacirleriyle ilgili daha fazla kovuşturma yapma, bu mesele için harcanan ödenekleri artırma, çocukların korunması için tedbirleri artırma, çocuk evleri açma ve mağdur çocuklara destek verme gibi eylemlerde bulunduğu belirtildi.

Raporda, tüm bu olumlu ifadelere karşın, Güney Kıbrıs’ın bugüne kadar hiçbir insan tacirini yargılamadığından ve bazı durumlarda, mağdurlara sağlanan finansmanlarda yaşanan gecikmelerden de bahsedildi.

(GE/ŞEB)

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