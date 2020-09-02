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Abd Güney Kıbrıs’a Uyguladığı Silah Ambargosunu Kısmen Kaldırdı

Lefkoşa, 2 Eylül 20 (.): Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kısmen kaldırması, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş bir şekilde yer buldu.

02 Eylül 2020 Çarşamba 13:10
Abd Güney Kıbrıs’a Uyguladığı Silah Ambargosunu Kısmen Kaldırdı
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Lefkoşa, 2 Eylül 20 (.): Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kısmen kaldırması, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş bir şekilde yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “ABD’den Ambargonun Kaldırılmasıyla Mesaj” başlığıyla manşetten yayımladığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Washington’un kararı konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i resmi olarak bilgilendirdiğini yazdı.

ABD’nin dün askeri ve özellikle de politik öneme sahip bir harekette bulunduğunu ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” aleyhindeki silah ambargosunu kısmen kaldırdığını kaydeden gazete, 33 yıllık silah ambargosunun kaldırılmasının “öldürücü olmayan silahlarla/sistemlerle (non-lethal weapons)” alakalı olduğunu ve ilk aşamada 2020-2021 mali yılı için, bir yıllığına yürürlüğe konacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i şahsen bilgilendirmeyi tercih ettiğini ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Anastasiadis’i aramasının geçtiğimiz hafta sonundan ayarlandığına işaret eden gazete, bunun özel bir siyasi ve diplomatik öneme sahip bir hamle olduğunu, çünkü Doğu Akdeniz’deki özellikle gergin bir zamanda yapıldığına dikkati çekti.

Gazete, Washington’un, ambargonun kısmen kaldırılmasına ilişkin kararı bölgedeki durumla ilişkilendirmemeye çalışmasına rağmen, buna gösterişli bir nitelik kazandırmak istemesinin, Washington’un ambargonun kaldırılmasıyla elle tutulur siyasi mesajlar göndermek istediğini gösterdiğini de savundu.

Habere göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise konuyla ilgili açıklamasında, telefon görüşmesinin Amerika’nın inisiyatifiyle gerçekleştirildiğini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in telefon görüşmesi esnasında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu, Doğu Akdeniz’deki durum, Türkiye’nin ileri sürülen provokasyonları aynı zamanda Maraş konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

İki tarafın karşılıklı olarak, bunun, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendiren bir gelişme olduğunu bildiğini savunan gazete, Rum kesiminin, dünkü gelişmenin, iki ülke arasında 6 Kasım 2018’de imzalanan “Niyet Beyanı” anlaşmasının ardından güvenlik konularında kayda geçirilen ilerlemeyi tasdik ettiğini düşündüğünü kaydetti.

Gazete, ABD’nin, silah ambargosunun kaldırılmasının açıkça “öldürücü olmayan silahlarla” alakalı olduğunu netleştirmesine rağmen, Washington’un hamlesinin Türk tarafında ve özellikle de Ankara’da tepkilere neden olmasının beklendiğini de yazdı.

Gazete “Ambargonun Kısmen Kaldırılması” başlığıyla iç sayfadan da detaylandırdığı haberinde, ABD’nin dün “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne” yönelik silah satışı ambargosunun tamamen kaldırılmasına yönelik ilk önemli adımı ilan ettiğini yazdı.

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Ambargonun bir yıl süreyle geçici olarak kaldırıldığını ve bunun “öldürücü olmayan silahlarla” alakalı olacağını yineleyen gazete, Rum yönetiminin silah değil, fakat çeşitli silah sistemleri alabileceğini belirtti.

Gazete Amerika’nın bakış açısıyla, bunun süreç içerisinde ve konjonktüre bağlı olarak değişebileceğine de işaret etti.

Esasında iki ülkenin bu gelişmeyle birlikte 2018 yılında aldıkları kararları uygulayacaklarını ve buna paralel olarak Rum makamlarının yapacakları eylemler konusunda birçok kontrol noktası bıraktıkları yorumunda bulunan gazete, Amerikalıların kontrol etmek istediği şeyin, Rum kesiminin Rusya karşısındaki tutumu olduğunu belirtti.

Rum kesiminin Moskova’yla ilişkilerinin kimseye tabi olmadığını defalarca Amerika’ya açıkça ifade ettiği de kaydedildi.

Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ile Türkiye’nin ileri sürülen meydan okumalarının sonucunda bölgenin istikrarı ve sükûnetine ilişkin tehlikelerin detaylı bir şekilde ele alındığını belirtti.

Gazete, Pompeo’nun “ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan’ın egemenlik haklarını tanıdığını, aynı zamanda bölgede istikrar ve barış şartlarının oluşmasının gerekli koşulu olarak uluslararası hukuk temelinde bir diyaloğa girme zorunluluğunun farkında olduğunu” belirttiğini iletti.

Anastasiadis’in Pompeo’yu Türkiye’nin “Kıbrıs MEB’indeki yasadışı faaliyetleri ve kapalı bölge Maraş konusuyla ilgili tehditleri” konusunda bilgilendirdiğini dile getiren Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Anastasiadis’in “yalnızca BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarıyla çelişmekle kalmayıp, bunun ötesinde müzakerelerin yeniden başlaması çabasında zorluklar meydana getiren yasadışı planlamalarının hayata geçirilmesinin önlenmesi için, Türk tarafına net mesajlar gönderilmesi gerektiğini vurguladığını” da iletti.

Pompeo’nun görüşme sırasında Anastasiadis’i silah ambargosunun kaldırılması konusunda bilgilendirdiğini kaydeden gazete, Rum hükümeti açısından bu gelişmenin “Kıbrıs’ın bölgedeki rolünün kabul edilmesini aynı zamanda iki ülkenin, özellikle savunma ve güvenlik alanındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesine verdiği önemin göstergesini teşkil ettiğini” ifade etti.

Gazete, Pompeo’nun iki ülke arasında geliştirilen iş birliğinden ötürü memnuniyet belirttiğini de ekledi.

Haber Haravgi gazetesinde “ABD: Kıbrıs’taki Silah Ambargosunun Kısmen ve Geçici Olarak Kaldırılması”, Politis’te “Silah Ambargosunun Kısmen Kaldırılması,” Alithia’da ise “ABD: Kıbrıs’taki Silah Ambargosunun Kısmen Kaldırılması- ABD’nin Önemli Kararı ve Türkiye’ye Yönelik Yeni Mesaj- Kusios: Kıbrıs’ın Rolü Kabul Ediliyor” başlıklarıyla yer buldu.

(İY/GÜL)

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