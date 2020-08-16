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Abd Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hale Hristodulidis İle Görüştü

RUM DIŞİŞLERİ BAKANI MARAŞ MESELESİNİ GÜNDEME GETİREREK TÜRKİYE VE KKTC’Yİ HALE’YE ŞİKÂYET ETTİ

16 Ağustos 2020 Pazar 15:03
Abd Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hale Hristodulidis İle Görüştü
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RUM DIŞİŞLERİ BAKANI MARAŞ MESELESİNİ GÜNDEME GETİREREK TÜRKİYE VE KKTC’Yİ HALE’YE ŞİKÂYET ETTİ

Lefkoşa, 16 Ağustos 20 (.): Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, üç günlük Lübnan ziyaretinden dönüşünde Güney Kıbrıs’a uğrayan ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi Konular Müsteşarı David Hale ile bu sabah görüştü.

Rum radyosu David Hale’nin ziyaretini “yıldırım ziyaret” vurgusuyla duyurdu. Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ikilinin Larnaka Havaalanı’nda görüştüğü bilgisi verildi.

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Görüşmede Nikos Hristodulidis Hale’ye, Türkiye’nin çeşitli düzeylerde ve farkı istikametlerde sürdürdüğü faaliyetleri ışığı altında Doğu Akdeniz’de şekillenen durum hakkında bilgi verdi,  Amerikalı muhatabı da ABD’nin Rum yönetiminin sözde “deniz bölgeleri içerisindeki doğal kaynaklardan yararlanma egemenlik haklarına” desteğini yineledi.

Kıbrıs sorununu da gündeme getiren Hristodulidis Türkiye’nin ve KKTC’nin Maraş ile ilgili “tahrikkar” diye nitelediği ilan ve eylemlerini Amerikalı Müsteşar’a şikâyet etti. Bu ilan ve eylemlerin Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına “aykırı olduğunu ve emrivakiler yaratmak ana maksadı taşıdıklarını” öne süren Hristodulidis, muhatabına, “bu emrivakilerin Kıbrıs sorununun iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde çözüm perspektifini olumsuz etkileyeceğini” söyledi.

Güney Kıbrıs-ABD ikili ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede, güvenlik, terörle mücadele, enerji, ekonomik ve ticari işbirliği, ABD’nin Rum vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırmasının da aralarında bulunduğu uzlaşılmış alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde atılacak adımlar ele da alındı.

Hristodulidis ile Hale’nin son olarak “son gelişmelerden sonra Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Körfez bölgesinde şekillenen duruma” dair görüş alış verişinde bulunduğu kaydedildi.

(ŞA/ŞEB)

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