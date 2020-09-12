Abd Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Bugün Güney Kıbrıs’ta

Lefkoşa, 12 Eylül 20 : ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bu akşamüzeri Güney Kıbrıs’a yapacağı kısa süreli ziyaret Rum basınında da geniş yer buldu.

Rum basını Pompeo’nun ziyaret nedenini de irdelerken Pompeo’nun ziyaretinin Akdeniz’de bulunan Rusya, Çin gibi ülkelere de mesaj göndermek istediğinden söz etti.

Fileleftheros gazetesi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaretine ilişkin ortaya çıkan soru işaretlerinden birinin zaman konjonktürü olduğunu yazdı.

Gazete Pompeo’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyarete yanıt vermek istediğine kesin olarak bakıldığını da belirtti.

Habere göre Lavrov’un Ada’da yaptığı temasın, Pompeo’nun ziyaretini hızlandırmasına enden olduğu da ihtimal dışı bırakılmadı.

Pompeo’nun, Doğu Akdeniz’deki mevcut durum ve krizin yatıştırılmasına ilişkin mesaj göndermek istediğini yazan gazete Pompeo’nun Katar’ın başkenti Doha’ya giderken yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak krizin yatıştırılması çabalarındaki ilk söze Almanya’nın sahip olduğunu da söylediğini anımsattı.

Gazete Güney Kıbrıs’ın, Pompeo’nun ziyaretinden, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in geçtiğimiz Perşembe akşamı ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Phil Riker iler gerçekleştirdiği telefon görüşmesi aracılığıyla haberdar olduğunu yazdı.

Gazete haberinde ayrıca ne ABD’nin ne de Güney Kıbrıs’ın, bu tür yüksek düzeydeki ziyaretlerde izlenen bilindik uygulama gereği, Pompeo’nun Ada’ya yapacağı ziyaret konusunda açıklama yapmadığını da belirtti.

Haberi “Pompeo’yu Kıbrıs’a Getiren Nedir?-Özellikle Türk Meydan Okumaları ile ilgili Başkanlığa Üç Saatlik Ani Ziyaret” başlığıyla veren Alithia gazetesi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin oldukça önemli olarak addedildiğini yazdı.

Pompeo’nun ziyaretinin, özellikle ABD Dışişleri Bakanının, Türkiye’nin Yunanistan il diyaloğa başlaması için Akdeniz’deki gemilerini geri çekmesi açıklamasının ardından tek başına Türkiye’ye bir çok mesaj gönderdiğini yazan gazete ziyaretin sadece Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki “meydan okumaları” , Yunan kıta sahanlığı ve Maraş’ın “kolonize edilmesi tehditlerinin” ele alınması için yapılmasının da önemli olarak değerlendirildiğini belirtti.

Habere göre diplomatik kaynaklar, Katar’da bulunurken Pompeo’nun programına Güney Kıbrıs’ı da dahil etmesi olayını, son anda alınan bir karar olarak nitelendirdi.

POMPEO ANASTASİADİS İLE 19:30’DA GÖREŞECEK

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bugün Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği 3 saatlik ziyaret çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya gelecek.

Rum Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek olan ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de yer alacağı Pompeo-Anastasiadis görüşmesi saat 19.30’da gerçekleştirilecek.

Pompeo görüşmenin ardından Ada’dan ayrılmak için Larnaka Havalimanı’na gidecek.

Gazete görüşmede, ikili anlaşma veya anlaşmaların imzalanıp imzalanmayacağının ise henüz belirlenmediğini yazdı.

Habere göre AKEL, DİKO, DİSİ, DİPA ve Rum Vatandaşlar İttifakı açıklama yaparak Pompeo’nun ziyaretini önemli olarak nitelendirdiler.

Politis gazetesi Pompeo’nun ziyaretini “(Gerilimin) Azaltılması, Savaş Gemilerinin Çekilmesi ve Diyalog için Mesajla Pompeo’nun Ziyareti” şeklinde verirken Haravgi gazetesi “Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler İçin Pompeo Kıbrıs’ta” başlığını kullandı.

Haravgi gazetesi aynı haberinin içerisinde Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in 16 Eylül, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in 17 Eylül’de, Fransa’nın Avrupa işlerinden sorumlu bakanı Clement Beaune’un ise 18 Eylül tarihinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini de yazdı.

RUM POLİSİ ALARMDA

Alithia gazetesi bir başka haberinde Rum polisinin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Güney Kıbrıs’a yapacğı ani ziyaret nedeniyle alarma geçtiğini belirtti.

Rum polisinin, güvenlik önlemlerine ilişkin eylem planı için yoğun hazırlık yaptığını belirten gazete polisin, özellikle Larnaka Havalimanı, Larnaka-Lefkoşa yolu, Güney Lefkoşa’daki merkezi yollardaki ve Rum Başkanlık binası etrafındaki önlemleri artırdığını yazdı.

Habere göre polis, zaman zaman yolların kapanacağı yönünde uyarılarda da bulundu.

(FK/ŞEB)