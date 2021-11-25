ABD tarihi eserleri Güney Kıbrıs’a iade etti

Fileleftheros gazetesi, ABD’nin 1960-64 yılları arasında Kıbrıs’ta görev yapan ilk büyükelçisi Fraser Wilkins tarafından ABD’ye götürülen 38 adet arkeolojik eserin dün ABD tarafından, Güney Kıbrıs’ın ABD’deki büyükelçiliğine teslim edildiğini yazdı.

Gazete, söz konusu eserlerin, Fraser Wilkins’in oğlu olan ve 2015-2021 tarihleri arasında “Kıbrıs-Amerikan Arkeolojik Araştırma Konseyi-CAARI” başkanlığını da yürüten Fraser Brian Wilkins’in eşi tarafından teslim edildiğini aktardı.

