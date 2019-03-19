ABD'nin yeni büyükelçisi güven mektubunu sundu

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kıbrıs’taki yeni büyükelçisi Judith Gail Garber’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e dün güven mektubunu sunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Çıkarların Aynı Hizaya Gelmesi- ABD Yarınki Anastasiadis-Pompeo Görüşmesi Öncesinde İlk Mesajı Gönderdi” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, Washington ile Lefkoşa Rum kesiminin, ABD ile Rum kesiminin çıkarlarının aynı çizgide olduğuna açık bir şekilde işaret ettiklerini yazdı.

ABD’nin yeni büyükelçisi Garber’in dün gönderdiği mesajların, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında yarın Kudüs’te yapılacak olan görüşme sırasında söylenebileceklerin habercisi olarak yorumlandığı da belirtildi.

Garber’in ilk açıklamasının, Güney Kıbrıs’ın ABD için stratejik ortak olduğu şeklinde olduğunu yazan gazete, Garber’in dün güven mektubunu sunması sırasında, Güney Kıbrıs ile ABD’nin Doğu Akdeniz’deki çıkarlarının giderek daha uyumlu hale geldiğini, aynı zamanda “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin, kritik bir bölgede ek değere sahip bir dost ve stratejik ortak olduğunu söylediğini iletti.

Birlikte çalışarak ortak alanlarına giren konularda ilerleme sağlamayı sürdürebileceklerini de belirten Garber, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell arasında geçtiğimiz yıl bir “Niyet Beyanı” imzalanmasıyla, güvenlik alanındaki ikili ortaklık ilişkisinin daha çok derinleşip güçleneceğini de ifade etti.

Ekonomi konusunda ise, ticari ve yatırım ilişkilerini iyileştirebileceklerini, çünkü Rum kesiminin ekonomisini farklılaştırdığını ve bankacılık düzenlemelerini iyileştirdiğini ifade eden Garber, enerji alanındaki yeni keşiflerin büyük umutlar, aynı zamanda beraberinde büyük bir sorumluluk getirdiğini de belirtti.

“ABD’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki kaynaklarını geliştirme hakkını tanıdığını” da dile getiren Garber, bu kaynakların kapsamlı bir çözüm çerçevesinde iki toplum arasında adil bir şekilde paylaşılması gerektiğine inanmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Garber, bu keşiflerin Doğu Akdeniz bölgesinin tamamında büyük bir istikrar ve refaha yol açması aynı zamanda Avrupa’nın enerji arzının farklılaşmasına katkıda bulunması gerektiğini de ifade etti.

Gazeteye göre Garber konuşmasında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki egemenlik haklarına” da değindi.

Alithia gazetesi ise “Bölgedeki Çıkarlarımız Aynı Hizada” başlıklı haberinde, Garber’ın güven mektubunu sunması sırasında yaptığı konuşmada, ABD’nin, iki liderin ve BM’nin, Kıbrıs sorununun iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde çözülmesine ilişkin çabalara destek belirttiğini iletti.



Fileleftheros’a göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise törende yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Kudüs’te yapacağı görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyinin sürekli olarak yükseltilmesinin bir sonucu olduğunu ve özellikle de Güney Kıbrıs’ın ABD’nin stratejik ortağı olarak terfi etmesinden kaynaklandığını söyledi.

Enerji konusuna da değinerek, ExxonMobil ve Noble gibi Amerikan şirketlerinin tek yanlı olarak ilan edilen Rum MEB’indeki varlığının ikili ilişkilerinde yeni bir döneme işaret ettiğini belirten Anastasiadis, bunun ise, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin kenetlenmesi gidişatına aynı zamanda enerji ve enerji güvenliği alanındaki işbirliği ve yatırım ilişkilerinin genişlemesine hizmet ettiğini savundu.

Anastasiadis, ENI şirketi tarafından Mısır kıyılarında, ExxonMobil tarafından ise sözde Rum MEB’inde gerçekleştirilen doğal gaz keşiflerinin, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’deki olguların değişmesini meydana getirdiğini de ifade etti.

Anastasiadis Garber’in güven mektubunu teslim alması sırasında Kıbrıs sorununa da değinerek, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un müzakerelerin yeniden başlaması ve referans şartları üzerinde bir anlaşmaya varılması konusundaki çabalarına da özel atıfta bulundu.

Garber ise açıklamasında ABD’nin, iki toplum liderinin adayı iki kesimli iki toplumlu bir federasyonda yeniden birleştirecek olan, adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasına ilişkin çabalarını desteklemeyi sürdüreceğini belirterek, ABD’nin doğrudan müzakerelerin en yakın zamanda başlamasını desteklediğini yineledi.



Bulgaristan’ın Güney Kıbrıs’taki yeni büyükelçisi Lyubomir Todorov’un da dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e güven mektubunu sunduğunu yazan gazete, Todorov’un iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilere değindiğini iletti.

Todorov, Kıbrıs sorununa da değinerek, Bulgaristan’ın Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabalara tam desteğini yineledi.

Garber’ın güven mektubunu sunması konusundaki haber Politis’te “ABD’nin Yeni Büyükelçisi Güven Mektubunu Sundu- Kıbrıs MEB’indeki Doğal Kaynaklarını Değerlendirme Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Hakkı”, Haravgi’de ise “Garber Görevini Kıbrıs Sorununa Atyıfta Bulunarak Üstlendi” başlıklarıyla yer aldı.

